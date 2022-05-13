Самый дорогой автомобиль всех времен и народов продали за $142 миллиона (фото)

Всего в 1955 году выпустили лишь два Mercedes-Benz 300 SLR и до наших дней дошло только одно такое купе. Спорткар способен развить 290 км/ч.

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Уникальный спорткар Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года продали за невероятные 142 миллиона долларов. Это новый рекорд – столь дорогим еще не был еще ни один автомобиль, сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Всего выпустили только два Mercedes-Benz 300 SLR и лишь один из них уцелел до наших дней Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz 300 SLR – самый дорогой автомобиль в истории. Ранее этот титул принадлежал Rolls-Royce Silver Ghost 1906 года, проданному за $75 миллионов, и Ferrari 250 GTO 1962 года, который сменил владельца за $70 миллионов.

Столь высокая цена объясняется редкостью автомобиля. Mercedes-Benz 300 SLR – гоночная версия легендарного купе 300 SL Gullwing, выпущенная в количестве всего двух экземпляров. До наших дней дошел лишь один такой автомобиль.

[ + – ] Mercedes-Benz 300SLR разгоняется до 290 км/ч Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz 300 SLR оснащен 3,0-литровой рядной восьмеркой с непосредственным впрыском топлива мощностью 310 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Его максимальная скорость составляет 290 км/ч.

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Автомобиль тестировали готовили к соревнованиям, когда произошла трагедия – во время 24-часовой гонки в Ле-Мане другой Mercedes спровоцировал тяжелую аварию, в которой погибли 83 человека. После этого немецкая компания решила на длительное время прекратить участие в соревнованиях.

[ + – ] Автомобиль долгое время принадлежал его создателю Рудольфу Уленхауту Фото: Mercedes-Benz

Конкретно этот автомобиль выкупил его создатель – инженер Mercedes-Benz Рудоль Уленхаут. Он долгое время владел спорткаром и часто на нем ездил, а затем передал его в штутгартский музей марки. За машиной даже закрепилось прозвище Uhlenhaut Coupe ("купе Уленхаута"). Теперь в Mercedes-Benz решили продать авто на закрытом аукционе. Покупатель пожелал остаться анонимным.

Ранее Фокус сообщал, что 22-летний суперкар Mercedes-Benz продают за 11,1 миллиона евро.