UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

В стиле Джеймса Бонда: любимое авто Шона Коннери уйдет с молотка (фото)

447
Aston Martin DB5, авто Джеймса Бонда, авто Шона Коннери, Джеймс Бонд, Шон Коннери, агент 007, купить Aston Martin DB5
Фото: Aston Martin | Aston Martin DB5 стал самым известным авто Джеймса Бонда

Шон Коннери полюбил Aston Martin DB5 еще в 60-х годах на съемках фильма о Джеймсе Бонде, но купил спорткар лишь незадолго до смерти. Автомобиль прошел полную реставрацию.

В Швейцарии на аукцион выставили Aston Martin DB5 1964 года, принадлежавший Шону Коннери. За него планируют выручить от 1,4 до 1,8 миллиона долларов. Об этом сообщает CNN.

Aston Martin DB5, авто Джеймса Бонда, авто Шона Коннери, Джеймс Бонд, Шон Коннери, агент 007, купить Aston Martin DB5
Aston Martin DB5 отреставрирован и перекрашен в серебристый цвет
Фото: CNN

Aston Martin DB5 – самое известное авто Джеймса Бонда и именно Шон Коннери сделал его знаменитым. Специально для фильмов об агенте 007 автомобиль оснастили пулеметами, выдвижными таранами, бронещитом и даже креслом-катапультой.

Впервые Коннери сел за руль этого спорткара на съемках кинокартины "Голдфингер" в 1964 году, а год спустя машина и актер снова встретились во время съемок следующей серии Бондианы, названной "Шаровая молния".

Aston Martin DB5, авто Джеймса Бонда, авто Шона Коннери, Джеймс Бонд, Шон Коннери, агент 007, купить Aston Martin DB5
Шон Коннери влюбился в автомобиль еще на съемках кино об агенте 007
Фото: Getty Images

Автомобиль очень нравился Шону Коннери и актер не раз хвалил его в разговорах с сыном. Однако купить Aston Martin DB5 он решился только в возрасте 88 лет – за два года до смерти.

Для звезды подобрали отреставрированный DB5 в идеальном состоянии. Коннери только перекрасил его в серебристый цвет, как у Джеймса Бонда.

Aston Martin DB5, авто Джеймса Бонда, авто Шона Коннери, Джеймс Бонд, Шон Коннери, агент 007, купить Aston Martin DB5
Шон Коннери и Aston Martin DB5 вместе снимались в фильмах "Голдфингер" и "Шаровая молния"
Фото: The Times

В силу преклонного возраста и начавшейся эпидемии коронавируса актер практически не ездил на Aston Martin. Большую часть времени машина стояла в гараже дома Коннери в Швейцарии. Примечательно, что на своем рабочем столе в кабинете Шон Коннери поставил ее фото.

Купе оснащено 4,0-литровой рядной шестеркой мощностью 282 л. с. Оно разгоняется до 100 км/ч за 8 с и развивает 230 км/ч.

Важно
Ford вернет в производство любимый автомобиль Мэрилин Монро
Ford вернет в производство любимый автомобиль Мэрилин Монро

Часть средств, полученных от продажи авто пойдут в благотворительный фонд семьи Коннери. Покупателю даст урок экстремального вождения друг Шона Коннери – трехкратный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт.

Ранее Фокус рассказывал про самый дорогой автомобиль в истории. Винтажный спорткар Mercedes-Benz продали с аукциона за 142 миллиона долларов.