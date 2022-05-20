В стиле Джеймса Бонда: любимое авто Шона Коннери уйдет с молотка (фото)

Шон Коннери полюбил Aston Martin DB5 еще в 60-х годах на съемках фильма о Джеймсе Бонде, но купил спорткар лишь незадолго до смерти. Автомобиль прошел полную реставрацию.

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В Швейцарии на аукцион выставили Aston Martin DB5 1964 года, принадлежавший Шону Коннери. За него планируют выручить от 1,4 до 1,8 миллиона долларов. Об этом сообщает CNN.

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[ + – ] Aston Martin DB5 отреставрирован и перекрашен в серебристый цвет Фото: CNN

Aston Martin DB5 – самое известное авто Джеймса Бонда и именно Шон Коннери сделал его знаменитым. Специально для фильмов об агенте 007 автомобиль оснастили пулеметами, выдвижными таранами, бронещитом и даже креслом-катапультой.

Впервые Коннери сел за руль этого спорткара на съемках кинокартины "Голдфингер" в 1964 году, а год спустя машина и актер снова встретились во время съемок следующей серии Бондианы, названной "Шаровая молния".

[ + – ] Шон Коннери влюбился в автомобиль еще на съемках кино об агенте 007 Фото: Getty Images

Автомобиль очень нравился Шону Коннери и актер не раз хвалил его в разговорах с сыном. Однако купить Aston Martin DB5 он решился только в возрасте 88 лет – за два года до смерти.

Для звезды подобрали отреставрированный DB5 в идеальном состоянии. Коннери только перекрасил его в серебристый цвет, как у Джеймса Бонда.

[ + – ] Шон Коннери и Aston Martin DB5 вместе снимались в фильмах "Голдфингер" и "Шаровая молния" Фото: The Times

В силу преклонного возраста и начавшейся эпидемии коронавируса актер практически не ездил на Aston Martin. Большую часть времени машина стояла в гараже дома Коннери в Швейцарии. Примечательно, что на своем рабочем столе в кабинете Шон Коннери поставил ее фото.

Купе оснащено 4,0-литровой рядной шестеркой мощностью 282 л. с. Оно разгоняется до 100 км/ч за 8 с и развивает 230 км/ч.

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Часть средств, полученных от продажи авто пойдут в благотворительный фонд семьи Коннери. Покупателю даст урок экстремального вождения друг Шона Коннери – трехкратный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт.

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