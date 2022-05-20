Роскошь за $28 млн: Rolls-Royce показал самое дорогое авто современности (фото)

Rolls-Royce Boat Tail создан по индивидуальному заказу. В отделке его салона использованы дерево и жемчуг, а в багажнике спрятан набор дорогой посуды.

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Опубликованы фото нового Rolls-Royce Boat Tail. Эксклюзивный кабриолет презентуют завтра во время ретро-шоу в городке Вилла д’Эсте на берегу итальянского озера Комо. Он стоит 28 миллионов долларов и является самым дорогим новым авто в мире. Подробности модели раскрыли на официальном сайте британской марки.

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[ + – ] Крышка багажника отделана ореховым деревом Фото: Rolls-Royce

Это второй в серии из трех Rolls-Royce Boat Tail. Поскольку автомобили создаются по индивидуальному заказу, то несколько отличаются друг от друга. Владельца этого кабриолета держат в тайне, но известно, что самый первый Boat Tail создали для Бейонсе и Jay Z.

[ + – ] В комплекте с авто идут стулья для пикника и зонтик от солнца Фото: Rolls-Royce

Новый Rolls-Royce Boat Tail отличается особым перламутровым окрасом с капотом коньячного цвета и кофейной тканевой крышей. Салон и крышка багажника отделаны ореховым деревом и имитируют палубу корабля. Вообще, название модели переводится, как "корма лодки" и ее позиционируют, как своего рода сухопутную яхту.

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Интерьер авто украшают дорогие швейцарские часы, а кнопки инкрустированы жемчугом. В багажнике прячутся холодильник для шампанского, а также набор для пикника с фарфоровыми тарелками и позолоченными столовыми приборами. Также предусмотрены специальные раскладные стулья для пикника и зонтик от солнца.

[ + – ] Кабриолет построен на базе Rolls-Royce Phantom Фото: Rolls-Royce

Техническая "начинка" — не столь эксклюзивная. Кабриолет Rolls-Royce Boat Tail построен на базе седана Phantom и оснащен стандартным 6,75-литровым V12 мощностью 571 л. с.

[ + – ] Салон украшают дорогие часы Фото: Rolls-Royce [ + – ] В багажнике упакован набор посуды Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Boat Tail — именно самый дорогой новый автомобиль, но среди ретро-авто есть и гораздо более дорогие машины. Так, на днях спорткар Mercedes-Benz 1955 года установил рекорд — ушел с молотка за $142 миллиона.

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