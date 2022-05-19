Відому модель Renault відродять у форматі нетипового електрокара (відео)

Renault Scenic повернеться у 2024 році та стане електричним кросовером. Запас ходу авто в топовій версії досягне 800 км.

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Renault нещодавно оголосили про припинення випуску мінівена Scenic, проте з'ясувалося, що модель йде не зовсім. Вже у 2024 році вона повернеться, але вже як електричний кросовер, а поки представили його концепт Scenic Vision. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Renault.

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[ + – ] Концепт-кар отримав відчинені двері Фото: Renault

Renault Scenic 2024 — електрокросовер на платформі CMF-B EV, яку також використовує новий Megane E-Tech. Два авто схожі по дизайну — в них високий капот і довгі фари. Водночас кросоверу додали більше граней. Крім того, він помітно більший за побратима.

[ + – ] Кермо кросовера нагадує штурвал Фото: Renault

Розміри Renault Scenic 2024:

Довжина — 4490 мм

Ширина — 1900 мм

Висота — 1590 мм

[ + – ] В обробці використані матеріали, що піддаються вторинній переробці Фото: Renault

У концепт-кара розстібні двері, але серійний кросовер Renault не отримає їх. У салоні привертають увагу оригінальні світлові панелі й компактне кермо-штурвал. Близько 70% матеріалів конструкції піддаються вторинному переробленню.

[ + – ] Електромобіль отримав одночасно акумуляторну батарею та водневі паливні осередки Фото: Renault

Силова установка кросовера досить нестандартна. Електромобіль Renault Scenic Vision оснащений 215-сильним мотором від того ж Megane, проте батарея у нього менша — на 40 кВт∙год. Натомість є ще й водневі паливні осередки, що дозволяють збільшити запас ходу приблизно до 800 км і не залежати від підзарядки. Як правило, електрокари оснащують або батареєю, або водневими елементами, але у Renault вирішили поєднати дві технології.

[ + – ] Запас ходу концепт-кара складає близько 800 км.

Втім, найімовірніше, новий Renault Scenic все ж таки дебютує в суто електричній версії, а водневий варіант з'явиться дещо пізніше. У Renault Group взялися активно розвивати водневі технології та готують ціле сімейство моделей з паливними осередками.

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