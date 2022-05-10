Кінець епохи: автовиробники відмовляються від популярних моделей

Мінівени стрімко втрачають популярність, адже сімейні автомобілісти все частіше вибирають кросовери. На ринку майже не лишилося цих моделей.

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Європейський ринок залишають відразу два мінівени. Компанія Renault оголосила про швидке зняття з виробництва моделі Scenic, а Citroen анонсувала припинення випуску моделі C4 Space Tourer вже в липні. Про це повідомляє сайт Caradisiac.

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Citroen вирішили одночасно відправити на пенсію як стандартний п'ятимісний C4 SpaceTourer, так і його подовжений семимісний варіант Grand C4 SpaceTourer. У Renault ж поки відмовляються тільки від п'ятимісного Scenic. Семимісний варіант Grand Scenic ще виробляють, однак і йому залишилося жити на конвеєрі лише кілька місяців.

[ + – ] Renault Grand Scenic випускатимуть ще кілька місяців Фото: Renault

Причина відмови від Citroen C4 SpaceTourer та Renault Scenic відома — попит на мінівен різко впав за останні роки. Для прикладу: якщо у 2011 році в Європі продали 160 159 Renault Scenic, то у 2021 — лише 20 678.

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Відхід Renault Scenic та Citroen C4 SpaceTourer знаменує завершення цілої епохи. Протягом останніх 30-35 років сімейні покупці обирали саме мінівени. Власне, саме Renault із моделлю Espace стала першовідкривачем цього класу авто у 1984 році. Scenic свого часу був рекордсменом з продажу серед мінівенів — з 1996 випущено понад 2,8 мільйона авто.

[ + – ] Останні Citroen C4 SpaceTourer випустять у липні Фото: Stellantis

Зараз же на ринку мінівени дедалі частіше програють кросоверам, адже саме їх дедалі частіше обирають сімейні покупці. Кросовери майже такі ж просторі всередині й не менш практичні, але водночас у них висока посадка за кермом, великий кліренс і можна вибрати повний привід.

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