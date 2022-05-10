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Кінець епохи: автовиробники відмовляються від популярних моделей

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Renault Scenic, Renault Scenic 2022, новий Renault Scenic, Renault Grand Scenic, Citroen C4 SpaceTourer, мінівен Renault
Фото: Renault | Замовлення на Renault Scenic перестали приймати

Мінівени стрімко втрачають популярність, адже сімейні автомобілісти все частіше вибирають кросовери. На ринку майже не лишилося цих моделей.

Європейський ринок залишають відразу два мінівени. Компанія Renault оголосила про швидке зняття з виробництва моделі Scenic, а Citroen анонсувала припинення випуску моделі C4 Space Tourer вже в липні. Про це повідомляє сайт Caradisiac.

Citroen вирішили одночасно відправити на пенсію як стандартний п'ятимісний C4 SpaceTourer, так і його подовжений семимісний варіант Grand C4 SpaceTourer. У Renault ж поки відмовляються тільки від п'ятимісного Scenic. Семимісний варіант Grand Scenic ще виробляють, однак і йому залишилося жити на конвеєрі лише кілька місяців.

Renault Scenic, Renault Scenic 2022, новий Renault Scenic, Renault Grand Scenic, Citroen C4 SpaceTourer, мінівен Renault
Renault Grand Scenic випускатимуть ще кілька місяців
Фото: Renault

Причина відмови від Citroen C4 SpaceTourer та Renault Scenic відома — попит на мінівен різко впав за останні роки. Для прикладу: якщо у 2011 році в Європі продали 160 159 Renault Scenic, то у 2021 — лише 20 678.

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Відхід Renault Scenic та Citroen C4 SpaceTourer знаменує завершення цілої епохи. Протягом останніх 30-35 років сімейні покупці обирали саме мінівени. Власне, саме Renault із моделлю Espace стала першовідкривачем цього класу авто у 1984 році. Scenic свого часу був рекордсменом з продажу серед мінівенів — з 1996 випущено понад 2,8 мільйона авто.

Renault Scenic, Renault Scenic 2022, новий Renault Scenic, Renault Grand Scenic, Citroen C4 SpaceTourer, мінівен Renault
Останні Citroen C4 SpaceTourer випустять у липні
Фото: Stellantis

Зараз же на ринку мінівени дедалі частіше програють кросоверам, адже саме їх дедалі частіше обирають сімейні покупці. Кросовери майже такі ж просторі всередині й не менш практичні, але водночас у них висока посадка за кермом, великий кліренс і можна вибрати повний привід.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda знімає з виробництва свою культову модель — нинішнє її покоління не виправдало очікувань.