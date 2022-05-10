Конец эпохи: автопроизводители отказываются от некогда популярных моделей

Минивэны стремительно теряют в популярности, ведь семейные автомобилисты все чаще выбирают кроссоверы. На рынке почти не осталось этих моделей.

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Европейский рынок покидают сразу два минивэна. Компания Renault объявила о скором снятии с производства модели Scenic, а Citroen анонсировала прекращение выпуска модели C4 SpaceTourer уже в июле. Об этом сообщает сайт Caradisiac.

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В Citroen решили одновременно отправить на пенсию как стандартный пятиместный C4 SpaceTourer, так и его удлиненный семиместный вариант Grand C4 SpaceTourer. В Renault же пока отказываются только от пятиместного Scenic. Семиместный вариант Grand Scenic еще производят, однако и ему осталось жить на конвейере всего несколько месяцев.

[ + – ] Renault Grand Scenic будут выпускать еще несколько месяцев Фото: Renault

Причина отказа от Citroen C4 SpaceTourer и Renault Scenic известна – спрос на минивэн резко упал за последние годы. Для примера: если в 2011 году в Европе продали 160 159 Renault Scenic, то в 2021 – всего 20 678.

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Уход Renault Scenic и Citroen C4 SpaceTourer знаменует завершение целой эпохи. На протяжении последних 30-35 лет семейные покупатели выбирали именно минивэны. Собственно, именно Renault с моделью Espace стала первооткрывателем этого класса авто в 1984 году. Scenic в свое время был рекордсменом по продажам среди минивэнов – с 1996 года выпущено более 2,8 миллиона авто.

[ + – ] Последние Citroen C4 SpaceTourer выпустят в июле Фото: Stellantis

Сейчас же на рынке минивэны все чаще проигрывают кроссоверам, ведь именно их все чаще выбирают семейные покупатели. Кроссоверы почти столь же просторные внутри и не менее практичные, но при этом у них высокая посадка за рулем, большой клиренс и можно выбрать полный привод.

Ранее Фокус сообщал, что Honda снимает с производства свою самую культовую модель — нынешнее ее поколение не оправдало ожиданий.