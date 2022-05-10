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Конец эпохи: автопроизводители отказываются от некогда популярных моделей

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Renault Scenic, Renault Scenic 2022, новый Renault Scenic, Renault Grand Scenic, Citroen C4 SpaceTourer, минивэн Renault
Фото: Renault | Заказы на Renault Scenic перестали принимать

Минивэны стремительно теряют в популярности, ведь семейные автомобилисты все чаще выбирают кроссоверы. На рынке почти не осталось этих моделей.

Европейский рынок покидают сразу два минивэна. Компания Renault объявила о скором снятии с производства модели Scenic, а Citroen анонсировала прекращение выпуска модели C4 SpaceTourer уже в июле. Об этом сообщает сайт Caradisiac.

В Citroen решили одновременно отправить на пенсию как стандартный пятиместный C4 SpaceTourer, так и его удлиненный семиместный вариант Grand C4 SpaceTourer. В Renault же пока отказываются только от пятиместного Scenic. Семиместный вариант Grand Scenic еще производят, однако и ему осталось жить на конвейере всего несколько месяцев.

Renault Scenic, Renault Scenic 2022, новый Renault Scenic, Renault Grand Scenic, Citroen C4 SpaceTourer, минивэн Renault
Renault Grand Scenic будут выпускать еще несколько месяцев
Фото: Renault

Причина отказа от Citroen C4 SpaceTourer и Renault Scenic известна – спрос на минивэн резко упал за последние годы. Для примера: если в 2011 году в Европе продали 160 159 Renault Scenic, то в 2021 – всего 20 678.

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Уход Renault Scenic и Citroen C4 SpaceTourer знаменует завершение целой эпохи. На протяжении последних 30-35 лет семейные покупатели выбирали именно минивэны. Собственно, именно Renault с моделью Espace стала первооткрывателем этого класса авто в 1984 году. Scenic в свое время был рекордсменом по продажам среди минивэнов – с 1996 года выпущено более 2,8 миллиона авто.

Renault Scenic, Renault Scenic 2022, новый Renault Scenic, Renault Grand Scenic, Citroen C4 SpaceTourer, минивэн Renault
Последние Citroen C4 SpaceTourer выпустят в июле
Фото: Stellantis

Сейчас же на рынке минивэны все чаще проигрывают кроссоверам, ведь именно их все чаще выбирают семейные покупатели. Кроссоверы почти столь же просторные внутри и не менее практичные, но при этом у них высокая посадка за рулем, большой клиренс и можно выбрать полный привод.

Ранее Фокус сообщал, что Honda снимает с производства свою самую культовую модель — нынешнее ее поколение не оправдало ожиданий.