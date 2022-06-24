Повернення легенд: Bentley відновили виробництво моделі 1929 року (фото)

Сучасний Bentley Speed Six Continuation Series точно відтворює модель 1929 року. Автомобілі збирають вручну за технологіями першої половини ХХ століття.

Легендарний Bentley Speed Six 1929 повертається. Британська компанія вирішила повернути у виробництво одну з найуславленіших моделей у своїй історії. Про це повідомляє офіційний сайт "Bentley".

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[ + – ] Ціна Bentley Speed 6 2022 року — $1,85 мільйонів Фото: Bentley

Кабріолет Bentley Speed Six Continuation Series (саме так назвали сучасне авто) спроєктували в підрозділі Mulliner, що створює найексклюзивніші моделі марки. Усього випустять 12 машин вартістю $1,85 мільйонів кожна.

[ + – ] Bentley Speed Six оснащений 200-сильною рядною шісткою Фото: Bentley

Сучасні Bentley Speed Six збираються вручну за технологіями 20-х років і до найменших деталей відтворюють оригінал. Для цього один з автомобілів 1929 року розібрали на запчастини і створили його детальну тривимірну модель.

[ + – ] Вінтажний спорткар розганяється до 200 км/год Фото: Bentley

Bentley Speed Six Continuation Series досягає майже 5 м завдовжки при колісній базі 3 350 мм. Він оснащений 6,5-літровою рядною шісткою з карбюратором потужністю 200 к. с. і 4-ступінчастою механічною КПП. Автомобіль вагою 2,2 тонн розганяється до 200 км/год. Уповільнюють його барабанні гальма.

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Bentley Speed Six був однією з найшвидших моделей свого часу. Він двічі вигравав знамениту 24-годинну гонку в Ле-Мані, а одне з авто навіть перемогло в змаганні з надшвидкісним потягом Blue Train. Усього випущено лише 182 Speed Six і зараз вони коштують мільйони доларів.

[ + – ] Сучасне авто не відрізнити від оригіналу Фото: Bentley

Це вже не перша класична модель Bentley, відроджена у наші дні. Нещодавно друге життя отримав не менш знаменитий Bentley Blower 1929 року.

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