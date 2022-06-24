Возвращение легенды: Bentley возобновили производство модели 1929 года (фото)

Современный Bentley Speed Six Continuation Series в точности воссоздает модель 1929 года. Автомобили собирают вручную по технологиям первой половины ХХ века.

Легендарный Bentley Speed Six 1929 года возвращается. Британская компания решила вернуть в производство одну из самых прославленных моделей в своей истории. Об этом сообщает официальный сайт Bentley.

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[ + – ] Цена Bentley Speed 6 2022 года — $1,85 миллиона Фото: Bentley

Кабриолет Bentley Speed Six Continuation Series (именно так назвали современное авто) спроектировали в подразделении Mulliner, создающем самые эксклюзивные модели марки. Всего выпустят 12 машин стоимостью $1,85 миллиона каждая.

[ + – ] Bentley Speed Six оснащен 200-сильной рядной шестеркой Фото: Bentley

Современные Bentley Speed Six собираются вручную по технологиям 20-х годов и до малейших деталей воссоздают оригинал. Для этого один из автомобилей 1929 года разобрали на запчасти и создали его детальную трехмерную модель.

[ + – ] Винтажный спорткар разгоняется до 200 км/ч Фото: Bentley

Bentley Speed Six Continuation Series достигает почти 5 м в длину при колесной базе в 3350 мм. Он оснащен 6,5-литровой рядной шестеркой с карбюратором мощностью 200 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Автомобиль весом 2,2 тонны разгоняется до 200 км/ч. Замедляют его барабанные тормоза.

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Bentley Speed Six был одной из самых быстрых моделей своего времени. Он дважды выигрывал знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане, а один из авто даже победил в соревновании со сверхскоростным поездом Blue Train. Всего выпущено только 182 Speed Six и сейчас они стоят миллионы долларов.

[ + – ] Современное авто не отличить от оригинала Фото: Bentley

Это уже не первая классическая модель Bentley, возрожденная в наши дни. Не так давно вторую жизнь получил не менее знаменитый Bentley Blower 1929 года.

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