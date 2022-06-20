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Британцы вернут в производство культовую Subaru Impreza из 90-х (фото)

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Фото: Autocar | Компания Prodrive возродила знаменитую Subaru Impreza 22B STI 1998 года

Prodrive P25 — улучшенная копия знаменитого купе Subaru Impreza 22B STI 1998 года стоимостью $560 тысяч. Внешне современное авто в точности повторяет Impreza, однако получило карбоновый кузов и новый 400-сильный турбомотор.

В интернет попали первые фото Prodrive P25. Автомобиль является современной версией культовой Subaru Impreza STI первого поколения в кузове купе. Об этом сообщает издание Autocar.

Новый Prodrive P25 официально презентуют на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Вскоре после этого выпустят 25 авто по цене 560 тыс. долларов. Это немало, но оригинальные купе Subaru Impreza 1998 года почти столь же дорогие.

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Всего выпустят лишь 25 купе стоимостью $560 тысяч
Фото: Autocar

С виду новая Subaru Impreza 22B STI практически не отличается от оригинала, разве что она немного шире и колеса у нее 19-дюймовые. В то же время капот, крылья, багажник и крыша карбоновые, что позволит добиться веса в 1200 кг.

Салон Prodrive P25 еще не рассекречен, но известно, что в отделке используют кожу и алькантару. Также установят спортивные кресла с каркасом из углеволокна.

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Автомобиль оснастили 400-сильным турбомотором
Фото: Autocar

Современная Subaru Impreza 22B STI получит оппозитный 2,5-литровый 400-сильный турбомотор, созданный на основе двигателя Toyota GR86 и Subaru BRZ. На выбор предложат 6-ступенчатые механическую и секвентальную КПП. В обоих случаях предусмотрена система помощи при старте Launch control и разгон до 100 км/ч займет около 3,5 с.

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Естественно, Prodrive P25 будет полноприводным. Купе получит спортивную подвесу и тормоза AP Racing диаметром 380 мм спереди и 350 мм сзади.

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Купе Subaru Impreza создали для участия в ралли
Фото: Subaru

Купе Subaru Impreza 22B 1998 года сейчас имеет статус культовой модели. Заряженную двухдверную версию создали специально для допуска модели к ралли и выпустили лимитированной серией из 424 авто и сейчас они очень ценятся коллекционерами. Кстати, к соревнованиям купе готовили именно в британской компании Prodrive.

Ранее Фокус сообщал, что схожую современную версию получит и знаменитый Volkswagen Beetle. Она также оказалась баснословно дорогой.