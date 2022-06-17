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Культовый Фольксваген Жук вернут в производство и будут продавать за $600 тысяч (фото)

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VW Beetle, Volkswagen Beetle, тюнинг Volkswagen Beetle, Фольксваген Жук, VW Beetle 1303
Volkswagen Beetle получил современную диодную оптику и выдвижные дверные ручки

Старый Volkswagen Beetle превратили в дорогой и эксклюзивный спорткар. У него полностью новый салон, а также современные двигатель и ходовая.

Легендарный Volkswagen Beetle возвращается в новом образе. Компания Milivie GmbH из Лейпцига решила превратить массовый Жук в настоящий спорткар и продавать его по баснословной цене в 600 тысяч долларов. Подробности проекта раскрыли на странице Milivie в Instagram.

VW Beetle, Volkswagen Beetle, тюнинг Volkswagen Beetle, Фольксваген Жук, VW Beetle 1303
За основу взят оригинальный Volkswagen Beetle 1303 70-х годов

Всего планируют выпустить 22 Milivie 1 (именно так назвали авто). Цифру выбрали не зря, ведь произведено почти 22 миллиона Volkswagen Beetle. Первые машины доставят клиентам в июле 2023 года.

За основу берется оригинальный VW Beetle 1303 70-х годов выпуска. От него остался только кузов, хотя и его усилили. Автомобиль получил светодиодную оптику, выдвижные дверные ручки и заостренный задний спойлер. Крылья расширены, чтобы поместить 19-дюймовые колеса.

VW Beetle, Volkswagen Beetle, тюнинг Volkswagen Beetle, Фольксваген Жук, VW Beetle 1303
Салон VW Beetle полностью переделан

Салон Volkswagen Beetle полностью переделан. В отделке использованы кожа и карбон, а на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея. Комплектация включает кондиционер, парктроник, беспроводную зарядку смартфонов, мощную акустику, датчики света и дождя.

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Двигатель Milivie 1 полностью новый: он оппозитный, карбюраторный и четырехцилиндровый, как у оригинального Жука, но его объем больше – 2,3 л. Мощность не указывают, но известно, что она превысит 150 л. с. В паре с мотором работает 4-ступенчатая автоматическая КПП от Porsche 911 1989 года.

VW Beetle, Volkswagen Beetle, тюнинг Volkswagen Beetle, Фольксваген Жук, VW Beetle 1303
Сзади появился заостренный спойлер

Кроме того, тюнинг Volkswagen Beetle включает установку независимой двухрычажной подвески с регулируемыми амортизаторами. Замедляют авто дисковые тормоза диаметром 343 мм.

Ранее Фокус рассказывал, что таким же образом доработали и знаменитое купе Porsche 928, однако оно получилось дешевле.