Самый дорогой электромобиль Volkswagen поступил в производство (фото)
Новый Volkswagen ID.Buzz – электрический минивэн в ретро-стиле. Его цена стартует с 53 955 евро, однако во многих странах на модель предлагают субсидию.
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В немецком Ганновере стартовал выпуск Volkswagen ID.Buzz 2023. Минивэн в ретро-стиле производят в грузовой и пассажирской версиях. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.
Новый Volkswagen ID.Buzz станет электрической альтернативой модели Multivan, которую собирают на этом же заводе. До конца года планируют выпустить около 15 тыс. автомобилей, а покупателям их начнут поставлять с осени. С 2023 года сборку модели наладят еще и в США.
На данный момент это самый дорогой электрокар Volkswagen: цена стартует с 53 955 евро за грузовую версию Cargo и 64 106 евро – за пассажирский вариант Pro. Впрочем, в ряде стран ЕС на модель распространяется государственная субсидия в 7500 евро.
Напомним, что Volkswagen ID.Buzz своим дизайном напоминает модель T1 60-х годов, популярную среди хиппи. На данный момент представлены трехместный грузовой фургон и пятиместный пассажирский минивэн, а позже должна появиться удлиненная семиместная модификация.Важно
На первых порах электрокар Volkswagen ID.Buzz будет доступен только с 204-сильным мотором и батареей емкостью 82 кВт∙ч. Он развивает 145 км/ч и обладает запасом хода в 415 км. Позже линейку расширит полноприводная модификация с двумя моторами общей мощностью 265 л. с.
Ранее Фокус рассказывал, что у Volkswagen ID.Buzz появилась оригинальная спецверсия. Ее посвятили "Звездным войнам".