Самый дорогой электромобиль Volkswagen поступил в производство (фото)

Новый Volkswagen ID.Buzz – электрический минивэн в ретро-стиле. Его цена стартует с 53 955 евро, однако во многих странах на модель предлагают субсидию.

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В немецком Ганновере стартовал выпуск Volkswagen ID.Buzz 2023. Минивэн в ретро-стиле производят в грузовой и пассажирской версиях. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

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[ + – ] До конца года выпустят 15 тыс. Volkswagen ID.Buzz Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.Buzz станет электрической альтернативой модели Multivan, которую собирают на этом же заводе. До конца года планируют выпустить около 15 тыс. автомобилей, а покупателям их начнут поставлять с осени. С 2023 года сборку модели наладят еще и в США.

На данный момент это самый дорогой электрокар Volkswagen: цена стартует с 53 955 евро за грузовую версию Cargo и 64 106 евро – за пассажирский вариант Pro. Впрочем, в ряде стран ЕС на модель распространяется государственная субсидия в 7500 евро.

[ + – ] Volkswagen ID.Buzz стоит от 53 955 евро Фото: Volkswagen

Напомним, что Volkswagen ID.Buzz своим дизайном напоминает модель T1 60-х годов, популярную среди хиппи. На данный момент представлены трехместный грузовой фургон и пятиместный пассажирский минивэн, а позже должна появиться удлиненная семиместная модификация.

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На первых порах электрокар Volkswagen ID.Buzz будет доступен только с 204-сильным мотором и батареей емкостью 82 кВт∙ч. Он развивает 145 км/ч и обладает запасом хода в 415 км. Позже линейку расширит полноприводная модификация с двумя моторами общей мощностью 265 л. с.

Ранее Фокус рассказывал, что у Volkswagen ID.Buzz появилась оригинальная спецверсия. Ее посвятили "Звездным войнам".