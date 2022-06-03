Найдорожчий електромобіль Volkswagen надійшов у виробництво (фото)

Новий Volkswagen ID.Buzz — електричний мінівен у ретро-стилі. Його ціна стартує з 53 955 євро, проте у багатьох країнах модель пропонують субсидію.

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У німецькому Ганновері стартував випуск Volkswagen ID.Buzz 2023. Мінівен у ретро-стилі виробляють у вантажній і пасажирській версіях. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.

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[ + – ] До кінця року випустять 15 тис. Volkswagen ID.Buzz Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.Buzz стане електричною альтернативою моделі Multivan, яку збирають на цьому заводі. До кінця року планують випустити приблизно 15 тис. автомобілів, а покупцям почнуть їх поставляти з осені. З 2023 року складання моделі налагодять ще й у США.

Наразі це найдорожчий електрокар Volkswagen: ціна стартує з 53 955 євро за вантажну версію Cargo та 64 106 євро — за пасажирський варіант Pro. Утім, у низці країн ЄС на модель поширюється державна субсидія 7 500 євро.

[ + – ] Volkswagen ID.Buzz коштує від 53 955 євро Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.Buzz своїм дизайном нагадує модель T1 60-х років, популярну серед хіпі. Наразі представлені тримісний вантажний фургон і п'ятимісний пасажирський мінівен, а пізніше має з'явитися подовжена семимісна модифікація.

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Спочатку електрокар Volkswagen ID.Buzz буде доступний тільки з 204-сильним мотором і батареєю ємністю 82 кВт∙год. Він розвиває 145 км/год і має запас ходу 415 км. Пізніше лінійку розширить повнопривідна модифікація з двома моторами загальною потужністю 265 к. с.

Раніше Фокус розповідав, що у Volkswagen ID.Buzz з'явилася оригінальна спецверсія. Її присвятили "Зоряним війнам".