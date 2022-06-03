Найдорожчий електромобіль Volkswagen надійшов у виробництво (фото)
Новий Volkswagen ID.Buzz — електричний мінівен у ретро-стилі. Його ціна стартує з 53 955 євро, проте у багатьох країнах модель пропонують субсидію.
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У німецькому Ганновері стартував випуск Volkswagen ID.Buzz 2023. Мінівен у ретро-стилі виробляють у вантажній і пасажирській версіях. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.
Новий Volkswagen ID.Buzz стане електричною альтернативою моделі Multivan, яку збирають на цьому заводі. До кінця року планують випустити приблизно 15 тис. автомобілів, а покупцям почнуть їх поставляти з осені. З 2023 року складання моделі налагодять ще й у США.
Наразі це найдорожчий електрокар Volkswagen: ціна стартує з 53 955 євро за вантажну версію Cargo та 64 106 євро — за пасажирський варіант Pro. Утім, у низці країн ЄС на модель поширюється державна субсидія 7 500 євро.
Volkswagen ID.Buzz своїм дизайном нагадує модель T1 60-х років, популярну серед хіпі. Наразі представлені тримісний вантажний фургон і п'ятимісний пасажирський мінівен, а пізніше має з'явитися подовжена семимісна модифікація.Важливо
Спочатку електрокар Volkswagen ID.Buzz буде доступний тільки з 204-сильним мотором і батареєю ємністю 82 кВт∙год. Він розвиває 145 км/год і має запас ходу 415 км. Пізніше лінійку розширить повнопривідна модифікація з двома моторами загальною потужністю 265 к. с.
Раніше Фокус розповідав, що у Volkswagen ID.Buzz з'явилася оригінальна спецверсія. Її присвятили "Зоряним війнам".