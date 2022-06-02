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В Україні подешевшають електромобілі: що готує Кабмін

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Фото: 24 канал | Скасування пенсійного збору дозволить заощадити 3-5% вартості електрокара

В уряді запропонували скасувати збір у пенсійний фонд під час купівлі електромобілів. Це істотно здешевить їхню реєстрацію.

Кабінет Міністрів пропонує стимулювати покупку електромобіля. Уряд виступив з ініціативою скасувати збір у пенсійний фонд під час першої реєстрації електрокарів. Нову пільгу прописано в законопроєкті №7418, який уже внесено до Верховної Ради і перебуває на розгляді парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, що пенсійний збір оплачується у процесі першої реєстрації нових і вживаних авто на території України. Під час перепродажу машин усередині країни його не доведеться платити.

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Ставка збору до Пенсійного фонду залежить від вартості авто
Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Збір у Пенсійний фонд під час реєстрації авто у 2022 році складає:

  • 3% вартості авто — для машин вартістю до 165 прожиткових мінімумів (409 365 гривень);
  • 4% вартості авто — для машин вартістю 165-290 прожиткових мінімумів (409 365 – 719 490 гривень);
  • 5% вартості авто — для машин вартістю понад 290 прожиткових мінімумів (від 719 490 гривень).
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Щоб уникнути конфліктів: власникам електромобілів в Україні пропонують замінити номери
Щоб уникнути конфліктів: власникам електромобілів в Україні пропонують замінити номери

Тобто скасування пенсійного збору суттєво здешевить електромобілі в Україні. Їх реєстрація буде набагато дешевшою, ніж встановлення на облік бензинових або дизельних авто.

Нагадаємо, що електрокари в нашій країні також звільнені від ПДВ та мита під час розмитнення, а акциз для них розраховується за пільговою формулою — 1 євро за 1 кВт∙год ємності акумуляторної батареї. Тобто за Nissan Leaf (з батареєю на 40 кВт∙год) потрібно заплатити 40 євро акцизу, а за найдорожчу Tesla зі 100-кіловатною батареєю — 100 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні, незважаючи на війну, удвічі зросли продажі нових автомобілів.