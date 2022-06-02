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Незважаючи на війну: в Україні стрімко зросли продажі нових авто

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Фото: Motor1.com | За травень в Україні продали 2500 нових авто

Українці почали купувати нові автомобілі. У травні продали вдвічі більше машин, ніж у квітні, і майже вчетверо більше, ніж у березні.

Авторинок України активно відновлює втрачені позиції навіть попри війну. За травень було продано близько 2500 нових автомобілів. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".

Звичайно, це на 70% менше, ніж за аналогічний період минулого року, проте позитивна динаміка ринку радує. У травні реалізовано вдвічі більше авто, ніж у квітні та майже в 4 рази більше, ніж у березні.

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Найпопулярніша модель в Україні — кросовер Toyota RAV4
Фото: Toyota

Лідером ринку минулого місяця стала Toyota 411 проданих авто. На другому місці — Renault (289 авто), а на третьому — Skoda (187 шт.). У п'ятірку найкращих також потрапили Volkswagen (169) і Hyundai (161).

ТОП-10 найпопулярніших автобрендів в Україні за травень

  1. Toyota — 411 проданих авто (-63% до травня 2021 р.)
  2. Renault — 289 (-73%)
  3. Skoda —187 (-70%)
  4. Volkswagen — 169 (-57%)
  5. Hyundai — 161 (-61%)
  6. BMW – 133 (-47%)
  7. Nissan — 119 (-71%)
  8. Kia — 115 (-82%)
  9. Mitsubishi — 109 (-67%)
  10. Mercedes-Benz — 98 (-63%)
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Найпопулярніший автомобіль в Україні – кросовер Toyota RAV4: у травні купили 136 таких авто. Усього ж із початку року в нашій країні продали 14,9 тис. нових машин — у 2,7 разу менше, ніж на рік раніше.

Раніше Фокус розповідав, що через санкції авторинок Білорусі обвалився в 3,5 разу.

Також ми писали, що в Україні відновили виробництво легкових автомобілів.