Незважаючи на війну: в Україні стрімко зросли продажі нових авто

Українці почали купувати нові автомобілі. У травні продали вдвічі більше машин, ніж у квітні, і майже вчетверо більше, ніж у березні.

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Авторинок України активно відновлює втрачені позиції навіть попри війну. За травень було продано близько 2500 нових автомобілів. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".

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Звичайно, це на 70% менше, ніж за аналогічний період минулого року, проте позитивна динаміка ринку радує. У травні реалізовано вдвічі більше авто, ніж у квітні та майже в 4 рази більше, ніж у березні.

[ + – ] Найпопулярніша модель в Україні — кросовер Toyota RAV4 Фото: Toyota

Лідером ринку минулого місяця стала Toyota 411 проданих авто. На другому місці — Renault (289 авто), а на третьому — Skoda (187 шт.). У п'ятірку найкращих також потрапили Volkswagen (169) і Hyundai (161).

ТОП-10 найпопулярніших автобрендів в Україні за травень

Toyota — 411 проданих авто (-63% до травня 2021 р.) Renault — 289 (-73%) Skoda —187 (-70%) Volkswagen — 169 (-57%) Hyundai — 161 (-61%) BMW – 133 (-47%) Nissan — 119 (-71%) Kia — 115 (-82%) Mitsubishi — 109 (-67%) Mercedes-Benz — 98 (-63%)

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Наслідки санкцій: нові авто в РФ стали одними з найдорожчих у світі

Найпопулярніший автомобіль в Україні – кросовер Toyota RAV4: у травні купили 136 таких авто. Усього ж із початку року в нашій країні продали 14,9 тис. нових машин — у 2,7 разу менше, ніж на рік раніше.

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