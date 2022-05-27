Санкції подіяли: авторинок Білорусі продемонстрував стрімкий обвал

Продажі нових авто в Білорусі за квітень обвалилися у 3,5 раза. Лідер ринку Lada минулого місяця реалізував лише 280 автомобілів.

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Від санкцій постраждав не лише авторинок РФ — Білорусь також відчуває наслідки підтримки нападу на Україну. У квітні продажі нових автомобілів там показали найгірший результат за останні 10 років. Про це свідчить статистика Білоруської автомобільної асоціації (БАА).

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За квітень продали 892 одиниці автотехніки — у 3,5 раза менше, ніж у березні. В сегменті легкових авто обвал ще більший — у 4,2 раза: з 2 899 до 691 авто. Для порівняння: в Україні в умовах війни продають приблизно вдвічі більше автомобілів.

Лідер ринку Lada реалізував лише 280 машин (з них 112 — Vesta). На другому місці — Geely (114 шт.), на третьому — Volkswagen (94). Kia продали лише 51 авто, BMW — 24, Renault — 17, а Mitsubishi — лише 6.

[ + – ] Renault у Білорусі за квітень реалізували лише 17 машин Фото: Sputnik

У сегменті комерційних та вантажних автомобілів падіння не таке стрімке — 33%. У квітні продали 201 авто проти 298 у березні.

Причинами обвалу називають ситуацію в економіці та на валютному ринку після запровадження санкцій. Останнім часом ціни на автомобілі в Білорусі суттєво збільшилися.

До того ж покупці не впевнені в майбутньому та не поспішають витрачати свої заощадження. Навпаки, населення активніше скуповує валюту. На додаток, значно зросли відсоткові ставки за кредитами.

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У травні авторинок Білорусі дещо активізувався, проте в БАА прогнозують, що в найближчі кілька місяців він перебуватиме в стані анабіозу. Якщо така ситуація зберігатиметься, то великим дилерам доведеться скорочувати кількість автосалонів, а дрібні можуть просто зникнути.

Раніше Фокус розповідав, що нові автомобілі у РФ стали одними з найдорожчих у світі.

Також ми писали, що білоруські НПЗ зараз на межі зупинки, адже вироблене паливо нема куди подіти.