Нікуди подіти паливо: білоруські НПЗ на межі зупинення

Нафтопереробні підприємства у Білорусі працюють на половину потужності, а їхні склади заповнені. При цьому експорт бензину та дизеля фактично припинено.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У той час, як в Україні відчувається дефіцит палива, у Білорусі проблема діаметрально протилежна — його надлишок. Нафтопереробна галузь країни перебуває на межі колапсу, адже бензин і дизель із Білорусі виявилися нікому не потрібними. Про це повідомляє Єврорадіо.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як відомо, у Білорусі два великі нафтопереробні підприємства — "Нафтан" у Новополоцьку та Мозирський НПЗ. Перший зараз споживає приблизно 11 тис. тонн нафти на добу (завантаження — 61% від проектної потужності), другий — 14 тис. тонн (завантажений на 45%).

[ + – ] Експорт білоруських нафтопродуктів припинено Фото: Pixabay

Традиційно білоруські НПЗ заробляли на експорті та приносили в країну валюту: 35% продукції постачалося в Євросоюз, ще 33% — в Україну. Звичайно, після початку війни відвантаження палива припинилося і тепер підприємства працюють виключно на внутрішній ринок, який не потребує такої кількості бензину та дизеля.

"Нафтан" експортує лише нафтовий кокс у Китай. Лише невеликі обсяги бензину А-92 Мозирського НПЗ вдається надсилати на експорт через російські порти. Крім того, підприємство намагається продавати нафтопродукти під виглядом російських (поки що не введено ембарго), але не дуже успішно. У самій Росії білоруські нафтопродукти не потрібні, адже там достатньо продукції своїх заводів і конкуренти їм не потрібні.

Важливо

Мінекономіки підвищило граничні ціни на бензин та дизпаливо

Зберігати готове паливо також ніде — у Мозирі, наприклад, склади вже заповнені на 97%. Єдиним виходом у цій ситуації вбачають зупинення НПЗ на достроковий ремонт. Співробітникам підприємств уже урізали тринадцяті зарплати та квартальні премії.

Раніше Фокус повідомляв, що китайські НПЗ почали купувати російську нафту з величезними знижками, адже на Заході в ній не зацікавлені.