Мінекономіки підвищило граничні ціни на бензин та дизпаливо

Максимальна ціна на бензин може становити 37,69 грн/л, а дизельного пального — 42,63 грн/л.

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Мінекономіки оприлюднило середню вартість бензину у розмірі 31,19 грн/л та дизпалива — 35,63 грн/л. На основі цих даних розраховується гранична вартість реалізації палива на автозаправках. Відповідне розпорядження є на сайті відомства.

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Гранична націнка для бензину становить 6,5 грн., а для дизпалива — 7 грн. Таким чином, максимальні ціни на паливо на стелах АЗС можуть становити до 37,69 грн/л для бензину і 42,63 грн/л для дизельного палива.

Держрегулювання цін на бензин та дизель діє в Україні з травня минулого року.

29 квітня Кабмін підвищив маржу для автозаправок на 40%. Водночас уряд вирішив скасувати регулювання цін на так звані преміальні чи брендові сорти бензину та дизеля. Це прописано у постанові №488 від 29 квітня.

Як повідомляв Фокус, 28 квітня у Києві зібралися величезні черги перед заправками, на багатьох із них бензину не було. Сергій Куюн написав, що автозаправки продають такі ж обсяги бензину, як і раніше, але через те, що багато хто повернувся до столиці, цього не вистачає.

У Мінекономіки обіцяли, що дефіцит вдасться побороти за тиждень, цей термін спливає 6 травня. Станом на 5 травня міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що в операторів ринку в залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензину та 41,4 тис. тонн дизельного палива, а також про намір держави направити 70 тис. тонн бензину та близько 40 тис. тонн дизеля на ринок, що має знизити дефіцит.