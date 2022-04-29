Про користь дефіциту бензину. Чому автомобілістам слід приготувати велосипед

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За останні два дні отримав купу питань та прохань допомогти заправитися бензином "по блату". Мовляв, це "інформаційний шум" та шантаж трейдерів, які хочуть підвищення цін та влаштували в Києві дефіцит. Тому зателефонуй, кому слід, і розв'яжи питання.

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Пояснюю.

Дефіцит не лише в столиці, але й по всій країні без винятку. Місцеві адміністрації навіть роблять окремі заяви. Насправді важко з бензином у більшості регіонів уже кілька тижнів, просто в Києві про це не знали чи не звертали уваги.

Несподіванка в столиці пов'язана здебільшого з тим, що її трейдери намагалися постачати в пріоритетному порядку. Як я розумію, зокрема на прохання центральної та місцевої влади. Але останнім часом у місто повернулося багато киян, споживання зросло.

Великі мережеві компанії кажуть, що продають зараз стільки ж пального, як і тиждень, і два тому. Але якщо раніше цього вистачало на день, то зараз на кілька годин. Постачати більше поки немає можливості.

Було і відверте рагульство: за словами власників АЗС, багато машин навіть не можуть втиснути в бак ті жалюгідні 10 л, які відпускають в "одні руки". Влазить лише 4-5 л, тому що бак повний.

Також додало тиску на робочі АЗС закриття деяких станцій, які витратили всі запаси пального навіть за нормативної реалізації. Тому навіть якщо уряд дозволить продавати зараз по 100 грн/л, пальне не з'явиться. Хоча ні, може, і з'явиться, але не тому, що хтось виставить "прихоплене", а тому, що фіксований обсяг просто не купуватимуть.

Давайте шукати позитиву!

По-перше , доведеться більше ходити та їздити на велосипеді. Це корисно для здоров'я!

, доведеться більше ходити та їздити на велосипеді. Це корисно для здоров'я! По-друге , буде менше шкідливих вихлопів — ще плюс здоров'ю!

, буде менше шкідливих вихлопів — ще плюс здоров'ю! По-третє , зменшення споживання — удар по Росії. Саме так! Менше імпортуватимемо, не створюватимемо попит на нафту. Це допоможе нашим європейським партнерам відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів.

, зменшення споживання — удар по Росії. Саме так! Менше імпортуватимемо, не створюватимемо попит на нафту. Це допоможе нашим європейським партнерам відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів. По-четверте , менше купуємо пальне — допомагаємо "критичним" споживачам, тим, кому дійсно потрібно їхати, а не з офісу і додому.

, менше купуємо пальне — допомагаємо "критичним" споживачам, тим, кому дійсно потрібно їхати, а не з офісу і додому. По-п'яте, сидимо вдома, а не їдемо по місту, коли лунає тривога. Вчорашній приліт про це знову нагадує!

Не даватиму прогнозів про швидке подолання проблеми. Над цим працює багато людей. Ця ситуація невигідна нікому.

Джерело.

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