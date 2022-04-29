О пользе дефицита бензина. Почему автомобилистам следует приготовить велосипед

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

За последние два дня получил кучу вопросов и просьб помочь заправиться бензином "по блату". Мол, это "информационный шум" и шантаж трейдеров, которые хотят повышения цен и устроили в Киеве дефицит. Поэтому позвони, кому следует, и реши вопрос.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Объясняю.

Дефицит не только в столице, но по всей стране без исключения. Местные администрации даже делают отдельные заявления. На самом деле, трудно с бензином в большинстве регионов уже пару недель, просто в Киеве об этом не знали или не обращали внимания.

Неожиданность в столице связана в основном с тем, что ее трейдеры пытались снабжать в приоритетном порядке. Как я понимаю, в том числе по просьбе центральных и местных властей. Но в последнее время в город вернулось много киевлян, потребление выросло.

Крупные сетевые компании говорят, что продают сейчас столько же горючего, как и неделю, и две назад. Но если раньше этого хватало на день, то сейчас – на несколько часов. Поставлять больше пока нет возможности.

Имеет место и откровенное рагульство: по словам владельцев АЗС, многие машины даже не могут вдавить в бак те жалкие 10 л, которые отпускают в "одни руки". Влезает только 4-5 л, потому что бак полон.

Также добавило давления на работающие АЗС закрытие отдельных станций, израсходовавших все запасы горючего даже при нормативной реализации. Поэтому, даже если правительство позволит продавать сейчас по 100 грн/л, горючее не появится. Хотя нет, может, и появится, но не потому, что кто-то выставит "прихваченное", а потому, что фиксированный объем просто не будут покупать.

Давайте искать позитив!

Во-первых , придется больше ходить и ездить на велосипеде. Это полезно для здоровья!

, придется больше ходить и ездить на велосипеде. Это полезно для здоровья! Во-вторых , будет меньше вредных выхлопов – еще плюс к здоровью!

, будет меньше вредных выхлопов – еще плюс к здоровью! В-третьих , уменьшение потребления – удар по России. Именно так! Будем меньше импортировать, не создавать спрос на нефть. Это поможет нашим европейским партнерам отказаться от российской нефти и нефтепродуктов.

, уменьшение потребления – удар по России. Именно так! Будем меньше импортировать, не создавать спрос на нефть. Это поможет нашим европейским партнерам отказаться от российской нефти и нефтепродуктов. В-четверты х, меньше покупаем горючее – помогаем "критическим" потребителям, тем, кому действительно нужно ехать, а не из офиса и домой.

х, меньше покупаем горючее – помогаем "критическим" потребителям, тем, кому действительно нужно ехать, а не из офиса и домой. В-пятых, сидим дома, а не едем по городу, когда раздается тревога. Вчерашний прилет об этом снова напоминает!

Не буду давать прогнозы о скором преодолении проблемы. Над этим работает много людей. Эта ситуация невыгодна никому.

Источник.

Важно