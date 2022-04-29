Дефицит топлива в Украине: что происходит на АЗС и где можно заправить автомобиль

Власти Киева признают дефицит топлива в столице и призывают водителей отказаться от ненужных поездок по городу. Бензин или дизель на столичных АЗС можно купить, но с определенными ограничениями.

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К концу апреля на украинских АЗС возник дефицит топлива, из-за которого большинство водителей моги купить бензин, газ и ДТ только по специальным талонам. Фокус в одном материале собрал информацию о том, что происходит на заправках и где украинцы могут заправить свои автомобили.

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Дефицит топлива в Украине — ситуация на украинских АЗС

Уже в обед, 28 апреля, на заправках, которые расположены на столичной окружной дороге, не было в наличии топлива. На тех газозаправочных станциях, где водители могли еще приобрести бензин или газ, выстраивались огромные очереди из автомобилей. Более того, как утверждают журналисты, на отдельных АЗС топливо отпускали только корпоративным клиентам по специальным талонам и завышенным ценам.

[ + – ] На киевских АЗС очереди из автомобилей из-за дефицита топлива [ + – ] На киевских АЗС очереди из автомобилей из-за дефицита топлива [ + – ] На киевских АЗС очереди из автомобилей из-за дефицита топлива [ + – ] На киевских АЗС очереди из автомобилей из-за дефицита топлива

Заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире национального телемарафона признал, что в Киеве наблюдается дефицит топлива. Топ-чиновник призвал жителей столицы без лишней потребности не передвигаться по городу, чтобы не усложнять проблемы с бензином и газом.

"У нас на сегодня другие приоритеты обеспечения горючим чем просто (обеспечение – ред.) горожан, которые приехали, и им нужно куда-то перемещаться. Сегодня нет проблем с использованием общественного транспорта. С другой стороны, не вижу большой необходимости на сегодняшний день перемещаться по городу", — подчеркнул Поворозник в эфире марафона.

Дефицит топлива также наблюдается на АЗС в Одессе. Местные жители в соцсетях рассказывают, что газозаправочные станции установили ограничения и отпускают не более 10 л бензина/газа на один автомобиль.

"Цены на бензин вновь пошли вверх. Период ценового затишья на топливном рынке закончился. 95-й штурмует планку 36 гривен за литр, 92-й отсутствует, дизельное топливо днем с огнем не найти, газа нет уже давно", — говорится в другой публикации местного Telegram-канала.

[ + – ] Дефицит топлива на АЗС в Одессе

Ограничения на продажу топлива также ввели на территории Закарпатья. По словам замглавы областной военно-гражданской администрации Василия Иванчо, из-за полномасштабного вторжения ВС РФ существенно сократились поставки бензина и газа в регион. В связи с чем, местные власти были вынуждены ввести ограничения на продажу топлива водителям — до 20 литров на один автомобиль.

Местные жители в комментарии журналистам рассказывают, что на некоторых АЗС Закарпатья либо совсем нет бензина/газа, либо есть топливо премиум-класса, которое не всем по карману.

[ + – ] Дефицит топлива на АЗС Закарпатья

Дефицит топлива в Украине — на каких АЗС Киева заправить автомобиль

На официальном сайте компании "SOCAR Energy", которая имеет свою сеть заправок в Украине, сказано, что в Киеве функционируют газозаправочные станции, где водители могут приобрести только сжиженный газ LPG по 31,98 гривен за литр. Информация о наличии марок бензина А92 или А95 на портале не указана.

[ + – ] На АЗС SOCAR в Киеве водители могут купить сжиженный газ LPG

На сайте компании WOG сказано, что бензин марки А95 есть в наличии на нескольких АЗС в Киеве, однако приоритет в заправке этим топливом отдается только спецтранспорту. Однако, в столице функционируют газозаправочные станции, на которых в продаже доступно топливо М95 Mustang. Его отпускают через наличку, терминал либо по специальным талонам с ограничением в 40 литров на один автомобиль. С подобными "нововведениями" на АЗС WOG продают дизельное топливо.

Один из клиентов сети АЗС WOG в комментарии Фокусу рассказал, что заправлялся на одной из станций компании, где официально нет топлива, и расплачивался через мобильное приложение.

"Маленький нюанс, что цена на 5 гривен больше через приложение (от расценок на электронном табло — ред.) Я заправлялся на Воздухофлотском проспекте, оплатив в официальном приложении", — добавил собеседник.

[ + – ] На каких заправках WOG в Киеве можно заправить автомобиль

На сайте сети заправок OKKO говорится, что в Киеве на всех имеющихся АЗС нет в наличии ни бензина, ни газа, ни дизельного топлива. Исключение — газозаправочная станция на улице Богатырской 1/20, где топливо отпускается исключительно через сервис OKKO-pay.

В других городах Украины, по данным компании, водители могут заправить свои автомобили с ограничениями — до 10-20 литров на каждого или по спецталонам.

[ + – ] В Киеве только на одной АЗС ОККО продается топливо [ + – ] В Киеве только на одной АЗС ОККО продается топливо

Дефицит топлива в Украине — когда закончатся проблемы с бензином и газом на АЗС

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн прогнозирует, что Украина не сможет достаточно быстро выйти из топливного кризиса. По словам эксперта, ближайшие пару недель будут напряженными, и сети АЗС могут ввести более серьезные ограничения на продажу топлива.

"Я не исключаю, что некоторые сети на днях вообще могут отказаться от свободной продажи топлива и сконцентрируются на обеспечении корпоративных клиентов. Но там тоже ограничения. Ты можешь купить сколько угодно, но все равно тебе заправят в легковой автомобиль 20 литров, в грузовой — 100", — подчеркнул Куюн в комментарии журналистам.

Представитель одной из сети АЗС заявил, что дефицит топлива в Украине будет наблюдаться в течение некоторого времени, поскольку даже сейчас на газозаправочных станциях бензин и газ не всегда есть в свободной продаже.

Ранее Фокус в своей статье детально объяснял, почему украинцы могут забыть о дешевом бензине и дизеле на АЗС.

Также Фокус в другом материале рассказывал, на каких украинских АЗС водители могут купить бензин и дизель.