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Заявления о том, что у Украины наладились поставки топлива и всего хватает, не соответствует действительности. Не знаю, откуда у Минэкономики цифры про 10 тыс. тонн, которые каждый день пересекают границу.

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Базы фактически все сухие. Товарных запасов нет. Если бы были поставки, то топливо где-то было бы в продаже. Пусть не на заправках, где госрегулирование, но в опте было бы. Но пополнения оптового рынка нет, он взвинчен до небес: цены стартуют от 42 грн, если очень повезет – можно найти 41 грн. А так местами есть 43-44 грн, а на востоке и 46 грн за литр.

С розницей ситуация хуже из-за госрегулирования. В розницу по 39,50 грн даже премиальное топливо никто, естественно, продавать не будет. А обычное топливо можно продавать только по 37,4 грн. Поэтому нули на стеле будут еще долго.

С бензином все осложняется тем, что его импортировать сложнее, чем дизель. Он идет как более опасный продукт, для него требуется более высокий класс ADR (Accord dangereuses route). Поэтому с его импортом будет даже сложнее, чем с дизелем. Просто у нас еще есть какие-то внутренние остатки.

Поэтому улучшения в апреле точно не будет. И в первой половине мая тоже будет сложная ситуация. В розничной продаже топливо будет ограничено.

[ + – ] С бензином все осложняется тем, что его импортировать сложнее, чем дизель

Власть не собирается ослаблять госрегулирование. А госрегулирование устанавливает единую цену по всей стране. Но сейчас это нонсенс, такого в принципе быть не может

Раньше, до полномасштабной войны, мы могли покупать в Изюме российское топливо, в Коростене — белорусское, в Одессе и Николаеве – то греческое, то итальянское, во Львове — литовский Orlen. Логистика была по всей стране.

Сейчас мы можем покупать только на западной границе. По-моему, даже ребенку понятно, что если мы покупаем в одной точке, то из Львова будет намного дороже доставить в Сумы, чем в Тернополь.

Поэтому сам принцип госрегулирования, сама основа неправильная — я не говорю о цифрах и о формуле. Потому что мы везем только с западной границы. Все это знают, но упрямо не хотят признавать этот факт.

Должно быть какое-то ранжирование. В восточных регионах должна быть возможность продавать топливо дороже, чем на западных.

У нас с западной точки – условно, Краковец или Рава-Русская — и до восточной точки – Сумы, Покровск, Павлоград – протяженность маршрута составляет 1200 км. В два конца – 2400 км. Давайте возьмем посередине, это будет примерно 1800 км.

Раньше, до полномасштабной войны, бензовоз больше 300 км в одну сторону не ездил. Потому что была круговая логистика. Например, можно было в Кировоград приехать из Одессы. И самое длинное расстояние к центру Украины составляло 300 км. Сейчас это расстояние составляет от 800 до 1000 км. Если это транспортное плечо перевести на стоимость километра – это дополнительные 2 грн на литре топлива.

Таким образом, реальная цена топлива для заправок на сегодняшний день — госрегулирование плюс 2 грн на логистику.

А так мы привозим топливо из Европы сразу на заправки. По дороге возникает масса проблем: нас штрафуют, потому что в Украине никогда не соблюдался режим труда и отдыха; вопросы к резине, техническому состоянию машин. Разные стандарты загрузки: Европа грузит нижний налив, Украина – верхний. У водителей нет загранпаспортов, потому что они раньше работали в Украине. Нужно разобраться с валютными счетами, покупкой валюты на межбанке.

Наладить ритмичные поставки крайне сложно. Естественно, мы не будем продавать по цене дешевле нашей себестоимости. Дело даже не в альтруизме. Можно продать ниже себестоимости — а завтра закончатся оборотные средства. За счет чего продавать дешевле? Нет никаких дотаций. Взять кредит в банке для пополнения оборотных средств невозможно.

Поэтому сети продают топливо по безналичному расчету, по талонам. Это не стела, на такие сделки госрегулирование не распространяется. Это совсем другая ситуация: талоны можно купить и перепродать, там может быть десять посредников. Можно позвонить в представительство, заключить договор — это будет покупка топлива по 41-42 грн, как договоритесь.

Например, иногда на стелах нули, а иногда — "БН", безналичный расчет. У Авіас рабочая цена — 42 грн; Amic торговал 40,1 грн. И это выше госрегулирования.

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