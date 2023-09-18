Бензин по 80 гривен. Как цены на нефть встряхнут рынок топлива в Украине

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Я думаю, не все сегодня читали отчет Международного энергетического агентства, поэтому, я тезисно, что важно:

Дефицит нефти будет устойчивым до конца года точно, а если ОПЕК+ не отменит свое решение о сокращении добычи, то и сохранится на начало 2024 года.

Что я тут думаю.:

Сотка за баррель будет. Это читается между строк, хоть и не называется конкретно. Будет в этом году. И, вероятно, очень вероятно, что таки не отменят сокращение в следующем и погонят на 110-120 за бочку. Хреноватый прогноз. Тут уже не про 60 гривен за литр топлива на АЗС в Украине. Боюсь, что весной и по 70, и по 80 может быть при таких раскладах (если ничего не менять в налогах у нас).

А вот почему я так думаю. Саудиты — они как-то слишком тепло к рашке относятся. Дело в том, что решение о сокращении добычи в результате принесло дополнительных 1,8 ярда "вечнозеленых" рашке, даже несмотря на общее сокращение их экспорта.

Вся эта Джидда (конференция про мир в Украине), на мой субъективный взгляд, лишь для отвода глаз.

Саудиты играют в большую геополитическую игру Фото: AP Photo

Вывод у меня, конечно, глобальный и дискутивный, не претендую на истину последней инстанции но:

Саудиты играют в свою большую игру, Байден их не обуздал и не обуздает. И корень их игры — уж точно не Украина. Пересечение их интересов на перекрестке Иран-Израиль-Китай. Вот там и лежит ответ, куда зайдет нефть в своем ралли. А то, что сейчас их вектор совпадает с рашкой, то он просто совпадает. Но нам от этого, увы, не легче.

Вывод для потребителя:

Дорожать топливо будет до конца года. Возможны небольшие паузы, возможны резкие ралли и небольшие отскоки. Но еще я бы порекомендовал Правительству подумать о плавающей ставке НДС и акцизе на топливо, дабы не доводить ситуацию то истерики и потом не совершать резких движений по поиску черной кошки в черной комнате.

P.S. Бывает, что вдруг резко что-то меняется. И вот сейчас, если что развернется, я сообщу раньше МЭА, но пока все же готовьтесь.

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