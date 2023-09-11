Дунайские порты ровняют с землей. Как российские атаки повлияют на рынок топлива в Украине

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Кризис у ворот.

Нет. Сразу успокою, того, как было, уже не будет. НО…

Кременчуг практически не работает после прошлогодних обстрелов Мерефа — один из мини-НПЗ, кто выбился в люди, также уничтожен Остальные мини-НПЗ все закрыты, пущены на корм силовикам, за как казалось, ненадобностью. Смыга — трубопроводный ресурс, который снабжал преимущественно Запад страны, также уничтожена Измаил, Рени, Килия — их ровняют каждую ночь, и как только там притопят корабль, а я думаю, это вопрос времени с таким подходом к ПВО и ПРО, то никто туда уже плыть не захочет. У нас нет нефтебаз с запасами, уже все урок усвоили. А оперативные запасы на АЗС - это 2-3 недели.

После очередного российского удара по дунайскому порту Рени

Что остается? Ж/Д ? Но там разная колея и у нас нет таких технических возможностей. Не предусмотрели, когда строили. Тем более, там много других грузов и что-то нарастить в объемах перевозок будет сложно. Быстро не выйдет, это точно.

Ну и все…. только мурашки-бензовозы по перегруженным погранпереходам смогут прыгать. Но хватит ли их? Нет, не хватит. Их много, но перекрыть все выпавшие каналы снабжения они одномоментно не смогут.

Вывод:

Если потеряем дунайские порты в качестве канала снабжения ГСМ, то я бы не говорил с уверенностью, что даже без роста потребления топлива мы будем успевать со снабжением. Просто начнется обратный отсчет. И нам повезет, если уменьшение объемов растянется во времени до Новогодних праздников, когда будут пауза, чтобы успеть еще натаскать.

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