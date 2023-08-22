Жить без российского топлива. Как санкции меняют рынок в пользу Украины

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Часто меня спрашивают, как американское и другое экзотическое топливо попадает в Украину?

Так оно же дорогое! (помните Свирида Афанасьевича из "За двумя зайцами"?)

Так работает топливный рынок — если есть потребность, привезут через всю планету. Потому что не везде рядом ты можешь продать свой товар. А иногда ты его просто не можешь продать из-за санкций.

Проиллюстрирую на примере белорусов. До 2022 года они почти весь экспортный ресурс, например, дизтопливо, продавали в Украину по формуле 30 долларов премии к котировке. Если бы россияне не устроили этого безумия, сегодня бы белорусы зарабатывали примерно $900/т.

Но благодаря себе и своим московским партнерам белорусы не могут продавать топливо ни в Украину, ни в Европу. По имеющимся у нас данным, они вынуждены отправлять свой товар через российские порты в Саудовскую Аравию и другие "недалекие" пункты либо по железной дороге в Среднюю Азию. Из-за сумасшедших расстояний расчетно в сухом остатке они получают $350-400/т.

Топливо в Украину идет более чем из 20 стран

Аналогично "торгуют" россияне. В последние месяцы они наращивают поставки дизтоплива в Бразилию — это 15 тыс. км по морю. И там, в Бразилии, чтобы купить лояльность местных властей, еще вынуждены давать дисконт к рынку. Это все приводит к потерям агрессора, и именно на это нацелены санкции.

Этот процесс имеет другую сторону — традиционные поставщики нефтепродуктов в Африку, Азию, Южную Америку вытесняются "подсанкционным" топливом и вынуждены искать новые рынки сбыта. Потому что "свои" рынки перелиты, а цена на них низкая. Именно поэтому все чаще в Европе и Украине оказывается штатовской продукт, топливо из Персидского залива и Индии, которая, скупая дешевую российскую нефть, получает на НПЗ продукт с низкой себестоимостью и поэтому имеет длинное логистическое плечо. Этим поставщикам экономически интереснее везти продукт в далекую Европу, чем продавать за бесценок в своем регионе.

Украина чувствует глобальные трансформации как никто другой (по большому счету, мы и инициировали изменение глобальных энергетических потоков, когда добились санкций против врага). Сейчас мы получаем топливо из более чем 20 стран: Бельгия, Болгария, Польша, Греция, Израиль, Индия, Италия, Казахстан, Кувейт, Литва, Нидерланды, Германия, ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Словакия, Венгрия, Румыния, Турция, Туркменистан, Финляндия, Швеция.

Мы первыми доказали, что без российского топлива можно жить, а сейчас в этом убеждается Европа и мир.

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