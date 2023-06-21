Украина оживает. Как рост топливного рынка показывает восстановление национальной экономики

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Неожиданные результаты топливного рынка

Объемы

Долго смотрел на балансы (наполнение) Украины горючим в январе-мае и не мог поверить: этот период мы прошли на уровне довоенного 2021 года. Это касается бензина и дизтоплива, сжиженный газ провалился на 35%. Замечу, что 2021 год ознаменовал собой очередной подъем после весьма результативного 2020 года.

Как нам это удалось? Среди наиболее очевидных факторов – увеличение потребления на транспорте. К примеру, возьмем те же нефтепродукты. Ранее 70% рынка дизтоплива импортировалось по железной дороге из рб и рф с коротким плечом по Украине, а сейчас почти половина импорта – автотранспортом. "Плечи" от западной границы и европейских производителей понимаем. Экспорт тоже уехал в фурах.

Думаю, большой вклад в "дизельное" потребление внесла и война – военные и волонтерские бусы и пикапы имеют хороший аппетит и преодолевают тысячи километров (знаем это по собственному опыту).

Интересно, что достаточно высоки поставки бензина, потребляемого в основном "мирным" транспортом.

Достаточно феноменально и снижение потребления сжиженного газа – наиболее доступного моторного топлива, которое не только сохранило, но и усилило свою ценовую привлекательность.

Причины называются разные. Это и потеря и разорение территорий на юге, которые в последнее время наращивали потребление именно LPG. И уменьшение транспорта, многие владельцы которого сейчас защищают Украину. Некоторые указывают даже на комендантский час, который, в частности, уменьшил пробеги таксистов – наиболее активных потребителей автогаза. Очевидно, причина комплексная.

Украина просит топлива Фото: armyinform

Диверсификация

Вместо рб и рф – Румыния, Польша, Турция, Болгария. Правда, за исключением Польши, остальные направления, к сожалению, откровенно пахнут "русским духом". Минэнерго, СНБО, таможня, рынок активно думают, как отфильтровать токсичные молекулы, задача сложная.

Участники

Очень интересная картина по поставщикам. К примеру, сети ОККО, WOG, UPG и оптовики "Альянс Энерго Трейд" и "Кантарел" сохранили, а местами даже увеличили поставки в 2023 году по сравнению с 2021 годом. По сжиженному газу, несмотря на падение рынка, сохранил позиции только "Авантаж". Что их объединяет? Именно эти трейдеры первыми наладили импорт через западную границу в кризисном 2022 году и, по всей видимости, потребитель это оценил.

Взлет одних явно не обошелся без падения других. Из-за национализации рухнул бизнес "Привата": в этом году у этого игрока в 10 раз меньше ресурсов горючего, чем два года назад. Сети БРСМ и "Сокар" потеряли объемы в 2 раза. По остальным сетям падение сопоставимо.

Исключением является "Укрнафта", которая уже возобновила довоенные объемы розничной реализации, хотя назвать их выдающимися вряд ли можно.

Выводы

На примере рынка горючего мы видим подтверждение статистики о постепенном восстановлении экономики. Рынок выполняет свою задачу по обеспечению страны. С другой стороны, покупаем очень дорогие импортные нефтепродукты, которые везем за тысячи километров. По моим оценкам, 8 грн на литре или почти 15% в цене на АЗС – именно переплата за дорогостоящую логистику и аппетиты зарубежных поставщиков.

С 1 июля государство возвращает налоги в 2021 году, это добавит дизелю и бензину соответственно 6-10 грн/л. Поэтому удержать темп роста поставок, который мы увидели в январе-мае, будет проблематично.

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