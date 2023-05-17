С канистрой на заправку. Угрожает ли Украине новый дефицит топлива

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В Украине осталось запасов всего на 30 суток…

Такую новость вчера понесли сайты и тг-каналы со ссылкой на Минэнерго.

Некоторые особенно стрессонестойкие уже собрались на заправку. Думаю, им там будут рады (почему, читайте ниже).

Разрешите объяснить и прояснить.

Дело в том, что запасов не "лишь" на 30 суток, а на "целых" 30 суток!

С начала года мы находимся в хроническом профиците всех топливных марок. Сначала все готовились к 5 февраля – эмбарго на российские нефтепродукты в Европе.

Потом все ждали посевной...

Сейчас неизвестно чего ждут, но горючего очень много.

На это также указывает снижение цен: за последний месяц бензин потерял 1,5 грн, дизтопливо почти 2,5 грн/л. Кроме того, сохраняется потенциал дальнейшего охлаждения на 2-3 грн/л. Надеюсь, через 2-3 недели (с) он будет реализован.

О 30-дневном запасе горючего Минэнерго в своем релизе говорит в контексте необходимости создания стратегических запасов нефтепродуктов. С этим трудно спорить, прошлогодняя весна показала это очень убедительно.

Тот 30-дневный запас, который сейчас есть у трейдеров и который действительно немал, по параметрам этой отрасли – ситуативный. Сегодня он есть, завтра нет, это решение каждого отдельного трейдера. Цель создания минимального запаса нефти и нефтепродуктов (МЗНН) – законодательно обязать трейдеров держать определенный запас в зависимости от их оборота. Это практика Европы и других стран.

Минимальный запас нефти – международно признанная необходимость Фото: pexels.com

Сейчас идет обсуждение – каким этот запас должен быть, где его хранить, как учитывать. Чиновники предлагают достичь 61 дня потребления. Но не сразу, как многие подумали на рынке, а растянуть это 8 лет. На первом этапе предлагается закрепить всего 3% или 11-дневный запас (но не менее 2000 т). Считаю это правильным, потому что фактически его обычно и так все имеют, и это позволит на малых оборотах отработать отчетность.

По хранению. Враг бодрствует. Закачивать нефтебазы горючим неразумно, и это все понимают. Проектом закона предполагается разрешить хранить 50% своих запасов за границей. Кстати, на сегодняшний день это уже фактически делает "Укрзализныця" в Клайпеде (Литва), откуда она поставляет часть горючего для собственных нужд, и UPG, владеющая перевалочным терминалом в польском Щецине. То есть это, сынок, не фантастика – можно приобретать, создавать или арендовать мощности.

В Европе также практикуют "тикеты" — покупаешь не горючее, а опцию на его выдачу специализированным терминалом в случае необходимости.

Итак, все хорошо, горючее есть, на заправку с канистрами не спешим, потому что цена еще будет падать.

Относительно рецедивного дефицита из-за внезапных атак врага скажу так: в атаки верю, в дефицит — нет. За год построена разветвленная и мощная система поставок, создан огромный флот бензовозов, заключены контракты и зацементированы маршруты. Остановить это невозможно.

Пожалуй, это одна из немногих вещей, в которой я сегодня уверен. Более уверен я только в наших военных.

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