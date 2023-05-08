В Украине скоро изменятся цены на бензин: в НБУ рассказали, чего ожидать до конца 2023 года

В Нацбанке Украины считают, что в ближайшие месяцы рост цен на топливо в годовом измерении будет очень волатильным.

Related video

В 2023 году бензин и дизельное топливо подорожают на фоне после возвращения с 1 июля довоенных налогов на топливо. Впрочем, через несколько месяцев стоимость топлива стабилизируются, свидетельствуют данные в новом "Инфляционном отчете" Национального банка Украины.

"Темпы подорожания горючего значительно уменьшились в начале 2023 года (до 27,9% годовых в марте) под влиянием падения мировых цен на нефть, значительных запасов, накопленных бизнесом и населением, а также снижения спроса в условиях уменьшения дефицита электроэнергии и теплой погоды", — сказано в документе.

По данным НБУ, в ближайшее время стоимость горючего не будет отличаться стабильностью. Например, в апреле горючее подорожало, в июне заправить автомобили будет несколько дешевле, но уже в июле цены снова поползут вверх.

"Это будет отражать влияние базы сравнения из-за топливного кризиса прошлой весной и налоговых изменений, в том числе прошлогоднего отмены акцизов и снижения ставки НДС и восстановления довоенного налогообложения горючего с этого июля, что будет иметь около 1 процентного пункта прямого взноса в изменение индекса потребительских цен", — отмечают в НБУ.

Отмечается, что такое колебание, вероятно, усилит давление на сферу транспортных услуг. Поэтому украинцам стоит ожидать, что стоимость проезда в общественном транспорте подорожает.

В то же время в НБУ считают, что в дальнейшем цены на топливо стабилизируются. Причина: постепенное снижение мировых цен на нефть Но начиная с 2024 года, топливная компонента будет способствовать торможению общей инфляции, как напрямую, так и через вторичные эффекты.

Сколько сейчас стоит горючее на украинских АЗС

По состоянию на 8 мая, по данным Консалтинговой группы "А-95", горючее на АЗС продают по следующим ценам:

бензин А-95 премиум — 48,59 грн;

бензин А-95 — 46,51 грн;

бензин А-92 — 44,45 грн;

дизельное топливо — 45,71 грн;

автомобильный газ — 21,81 грн.

Напомним, ранее в НБУ спрогнозировали, как и когда начнет дорожать коммуналка в 2023 году. Так, аналитики регулятора считают, что сначала для украинцев пересчитают тарифы на электроэнергию. При этом мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение не будет отменен в этом году.