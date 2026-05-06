Бензиновая весна: как меняется цена на украинских АЗС и чего ожидать в мае
Эксперт топливного рынка Сергей Куюн предупреждает: цены на украинских АЗС в мае будут расти, но совсем не с той динамикой, которую определяют события на мировых рынках. При этом он не предвидит дефицита, поскольку запасов топлива всех марок более чем достаточно.
Почему цены снова растут?
Давайте смотреть вместе. Возьмем динамику таможенных цен (себестоимость) и цен на АЗС (без НДС и акциза).
Что мы видим?
Во-первых, четкую привязку к внешнему рынку.
В марте многие разволновались из-за темпов подорожания, теперь можно убедиться, что рынок действовал в четком соответствии с ситуацией в мире. И все равно бежали недостаточно быстро — об этом ниже.
Видим и особенности тактики ценообразования на этапе снижения. Здесь цена и по бензину, и по дизтопливному АЗС идет не по мировой, а по таможенной стоимости. Это логично, ведь в условиях волатильности и непредсказуемости рынка ты в первую очередь смотришь на себестоимость ресурсов, которые у тебя уже есть по факту.
Во-вторых, наценки рухнули.
В феврале, когда рынок был в относительном покое, спред между таможенной и розничной стоимостью составлял $292/т, в апреле — $177. По ДТ — сползание с $238 до 167.
В пересчете на гривны это чуть меньше 6 грн/л. Из них минимум 3 грн/л — расходы на сбыт, а еще 2 — транспортировка от границы.
И это, внимание, среднее значение, то есть более трети рынка, а примерно столько АЗС работает ниже среднего ("Укрнафта", БРСМ, "Авантаж и т.д.), были, в лучшем случае, без прибыли. Думаю, немало небольших сетей в апреле поймали минус (оптовики в основном тоже считают убытки).
Что дальше?
Цены будут подрастать. Кстати, это полностью соответствует недавним рекомендациям Антимонопольного комитета — ориентироваться на рыночные факторы. Сегодня они указывают на необходимость роста цен.
На таможенную стоимость посмотрели, теперь давайте посмотрим на еще один не менее четкий индикатор — опт. Оптовые цены на 1 мая — 83 грн/л, розница — 88. В 2025 году разница составляла 8,40 грн/л, сейчас — 5. Отклонение — 3,4 грн/л.
По бензину за апрель мировые котировки выросли на $137/т или на 4,5 грн/л. А на колонках — без изменений. Оптовая цена на бензин — 70,6 грн/л, на колонках — 72,6. Как уже понятно, это минус, при том очень длинный. В течение 2025 года спред составлял 9 грн/л, сейчас — 2,0. Как говорил Виктор Федорович, остальное додумайте сами.
Это произойдет? Не факт, что вся пружина выпрямится. Рынок находится под жестким прессингом правительства в лице "Укрнафты". Крупнейшая сеть торгует без прибыли по поручению правительства, и видим, что это имеет эффект. Думаю, пока это будет продолжаться, о прежних параметрах маржинальности можно забыть.
По оперативным данным, в марте "Укрнафта" по объемам продаж обошла WOG и заняла второе место после ОККО, а в апреле вышла на первую строчку! Рост продаж за два месяца — более 50%!
Почему ситуация нестандартная и сложная? Каждый день — новости об атаках на топливную инфраструктуру. Раньше это были нефтебазы, теперь каждый день новости о горящих АЗС. Похоже, это не случайность, а новая террористическая тактика врага. За какой счет отстраивать нефтебазы и АЗС? Это тоже будет давить на маржу и очень сильно.
Единственное, что не вызывает вопросов, это наличие ресурса — топлива всех марок более чем достаточно.
