Бензиновая весна: как меняется цена на украинских АЗС и чего ожидать в мае

Почему цены снова растут?

Давайте смотреть вместе. Возьмем динамику таможенных цен (себестоимость) и цен на АЗС (без НДС и акциза).

Что мы видим?

Во-первых, четкую привязку к внешнему рынку.

В марте многие разволновались из-за темпов подорожания, теперь можно убедиться, что рынок действовал в четком соответствии с ситуацией в мире. И все равно бежали недостаточно быстро — об этом ниже.

Видим и особенности тактики ценообразования на этапе снижения. Здесь цена и по бензину, и по дизтопливному АЗС идет не по мировой, а по таможенной стоимости. Это логично, ведь в условиях волатильности и непредсказуемости рынка ты в первую очередь смотришь на себестоимость ресурсов, которые у тебя уже есть по факту.

Во-вторых, наценки рухнули.

В феврале, когда рынок был в относительном покое, спред между таможенной и розничной стоимостью составлял $292/т, в апреле — $177. По ДТ — сползание с $238 до 167.

В пересчете на гривны это чуть меньше 6 грн/л. Из них минимум 3 грн/л — расходы на сбыт, а еще 2 — транспортировка от границы.

И это, внимание, среднее значение, то есть более трети рынка, а примерно столько АЗС работает ниже среднего ("Укрнафта", БРСМ, "Авантаж и т.д.), были, в лучшем случае, без прибыли. Думаю, немало небольших сетей в апреле поймали минус (оптовики в основном тоже считают убытки).

Что дальше?

Цены будут подрастать. Кстати, это полностью соответствует недавним рекомендациям Антимонопольного комитета — ориентироваться на рыночные факторы. Сегодня они указывают на необходимость роста цен.

На таможенную стоимость посмотрели, теперь давайте посмотрим на еще один не менее четкий индикатор — опт. Оптовые цены на 1 мая — 83 грн/л, розница — 88. В 2025 году разница составляла 8,40 грн/л, сейчас — 5. Отклонение — 3,4 грн/л.

По бензину за апрель мировые котировки выросли на $137/т или на 4,5 грн/л. А на колонках — без изменений. Оптовая цена на бензин — 70,6 грн/л, на колонках — 72,6. Как уже понятно, это минус, при том очень длинный. В течение 2025 года спред составлял 9 грн/л, сейчас — 2,0. Как говорил Виктор Федорович, остальное додумайте сами.

Это произойдет? Не факт, что вся пружина выпрямится. Рынок находится под жестким прессингом правительства в лице "Укрнафты". Крупнейшая сеть торгует без прибыли по поручению правительства, и видим, что это имеет эффект. Думаю, пока это будет продолжаться, о прежних параметрах маржинальности можно забыть.

По оперативным данным, в марте "Укрнафта" по объемам продаж обошла WOG и заняла второе место после ОККО, а в апреле вышла на первую строчку! Рост продаж за два месяца — более 50%!

Почему ситуация нестандартная и сложная? Каждый день — новости об атаках на топливную инфраструктуру. Раньше это были нефтебазы, теперь каждый день новости о горящих АЗС. Похоже, это не случайность, а новая террористическая тактика врага. За какой счет отстраивать нефтебазы и АЗС? Это тоже будет давить на маржу и очень сильно.

Единственное, что не вызывает вопросов, это наличие ресурса — топлива всех марок более чем достаточно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

