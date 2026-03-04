Топлива в Украине хватает: как отреагировал рынок на начало войны в Иране

Не наказать самих себя

Итак, прошел первый рабочий день после начала войны в Иране. Все ждали утра понедельника, когда откроются биржи.

Дождались: 82 доллара за баррель (против 72 в пятницу). И это все? А где 150 или хотя бы 100? (Это уже традиция у инвестбанкиров: при любой непонятной ситуации прогнозировать 100, 120, 150 или 200 долларов за баррель).

В Украине первой реакцией было сворачивание оптовой торговли: в понедельник лишь три трейдера — UPG, ЗПЕК и "Мартин Трейд" — предлагали "бензовозные" предложения с конским ценником (сорри, джаст рынок), а большинство вообще воздержалось "до выяснения". Более того, отдельные зарубежные поставщики сообщили, что также берут паузу и дополнительных объемов не дадут.

Відео дня

Сейчас главной угрозой, на мой взгляд, является паника. Некоторые сети, которые обычно торгуют в среднем ценовом диапазоне, хотят "прилипнуть" как можно ближе к лидерам, потому что опасаются, что их могут быстро опустошить. Лидеры тоже хотят подстраховаться, поэтому на неделе увидим подъем по классике — на 2-3 гривны.

Это опасная история, потому что повышение цен многие потребители воспринимают как сигнал к немедленной покупке топлива и формированию запасов.

А между тем, горючего хватает. Похоже, бензином в марте мы будем залиты, по дизтопливу тоже нет признаков нехватки. Наоборот, исчезновение фактора морозостойкости открыло все шлюзы. О венгерско-словацких поставках никто даже не вспоминает, потому что рынок перелит.

Важно

Паника на рынке топлива: что будет с ценами на бензин в Украине — прогноз экспертов

Так что, пожалуйста, не создавайте панику, у нас все хорошо!

Новости свидетельствуют, что апокалиптические сценарии с блокированием проливов и т.д. не реализуются, потому что принимаются превентивные меры.

Смешно наблюдать за истерикой вокруг ударов по НПЗ и заводам по сжижению газа, мол, прилетело пару дронов и парализовало пол земного шара. Нашу далеко не молодую и технологичную "Укртатнафту" положили в июне прошлого года с помощью 80 ракет и 250 дронов. Вы серьезно думаете, что 2 "шахеда" смогут сильно дестабилизировать работу современных предприятий Катара и Саудовской Аравии?

Судя по темпам течения событий, надо переждать текущую неделю. Лично я жду низких цен, как только "иранский" фактор исчезнет. Нефти в мире и так много, а станет еще больше, потому что так или иначе добыча в Иране была запрессована многолетними санкциями.

А соответственно, упадут цены и в Украине. Будем за этим внимательно следить и при необходимости максимально ускорять.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно