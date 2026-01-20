Дороже на 2 гривны: топлива в Украине хватает, но цена на заправках растет

Кратко по "топливным" вопросам.

Наличие горючего. Спрос. Хватит ли?

Сейчас фиксируется повышение спроса на топливо. Эпицентр — столичный регион, где реализация по сетям повысилась на 25–40%.

Тем не менее, горючего более чем достаточно. В декабре было импортировано более 800 тыс. т дизтоплива — рекорд за всю 30-летнюю историю наблюдений. Это при потреблении 550–600 тыс. т. Также стабильно продолжаются текущие поставки.

По дизелю есть разве что вопрос с морозостойкостью. Все же отдельные марки морозец "прихватывает". Но, как показывает практика, так всегда бывает в первые дни морозов, а в дальнейшем операторы адаптируются, в том числе и по части добавления присадок для повышения морозостойкости. И хотя прогноз показывает продолжительные морозы, все же экстремальных температур не ожидается, стандартная зимняя марка (-20) должна держать.

На самом деле других вариантов особо нет, поскольку доступные объемы арктической марки (-32 и ниже) ограничены. Их физически производят очень мало, компоненты начинают накапливать еще летом.

Вырастет ли цена?

Может. Но не из-за спроса, а из-за двух следующих факторов.

За две недели нового года нефть подорожала на 10% — с $60 до $66/барр. Дизтопливо подорожало на $60/т, или на 2,5 грн/л.

Второе, валюта. Доллар за две недели января прибавил 1 грн, евро — чуть меньше. Для стоимости топлива это самый влиятельный фактор, потому что нефтепродукты — это исключительно импорт. 1 грн в курсе доллара — это считайте более 80 коп./л

Таким образом, суммарно повышение котировок и валютного курса уже сформировало повышение закупочной стоимости топлива более чем на 3 грн/л. 1 января рынок уже проглотил за счет наценки 1,5–2,25 грн/л, еще 3 грн не потянет. Так что, если ничего не изменится, через пару недель можем получить 2 грн/л гарантированно. Не очень хорошо, но тут от нас ничего не зависит.

Главное, что топливо есть и будет. Остальное, как показывает опыт 2022 года, второстепенно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

