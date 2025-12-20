"Правительство срочно ликвидирует последствия": Свириденко прокомментировала слухи о дефиците и повышении цен на топливо

Из-за ударов РФ по мостам в Одесской области эксперты призвали украинцев готовиться к возможному дефициту повышения цен на топливо: в правительстве объяснили, какая ситуация в регионе и правдивы ли прогнозы.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заверила, что изменений в ценах на топливо в Украине из-за текущей ситуации в Одесской области ожидать не стоит. Об этом чиновница рассказала вечером 19 декабря.

"Правительство срочно ликвидирует последствия циничного российского обстрела основного моста, который соединяет Одессу и Измаил", — отметила Свириденко.

Чиновница сообщила, что сейчас первоочередной задачей является обеспечение альтернативного сообщения в Одесской области, над чем работает правительство. Сама Одесская область сейчас обеспечена "всеми необходимыми ресурсами" для обеспечения стабильности, отметила Свириденко.

"Ценовых колебаний, в частности роста стоимости горючего, не будет. Обеспечиваем стабильную работу банковской и платежной систем", — сообщила глава правительства.

Свириденко также рассказала, что в Одесской области работают над упрощением условий для пассажирских перевозок в связи с российскими ударами. Также чиновница анонсировала расширение возможностей перевозок по железной дороге.

"Особое внимание уделяем условиям для непрерывной работы бизнеса", — подчеркнула чиновница.

Ответственным в правительстве за координацию шагов избран вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

Чрезвычайная ситуация в Одесской области: что известно о возможном повышении цен

19 декабря основатель транспортной компании Prime Дмитрий Левушкин прокомментировал ситуацию в Одесской области, заявив о том, что возникла угроза роста цен и дефицита бензина. Он в частности оценил, что обстрелы моста на трассе Одесса-Рени могут заблокировать до 60% импорта топлива в страну.

Эксперт отметил, что если переправа будет полностью разрушена, то логистика с Измаилом будет потеряна, а доставка грузов станет возможной только в обход через соседние страны — Румынию и Молдову.

Напомним, 18 декабря Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области сообщила, что из-за атаки россиян движение на одной из главной трасс перекрыли.

19 декабря россияне снова атаковали инфраструктуру Одесской области, из-за чего погибли семь человек и есть много пострадавших.