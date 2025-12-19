Обстрелы Одесской области: есть угроза роста цен и дефицита бензина, — эксперт

О таких рисках предупредил основатель транспортной компании Prime Дмитрий Левушкин. По его словам обстрелы моста на трассе Одесса-Рени могут заблокировать до 60% импорта топлива в Украину.

В случае окончательного разрушения переправы логистика с Измаилом будет разорвана, а доставка грузов станет возможной только в обход через Румынию и Молдову, сообщил Левушкин в заметке на Facebook.

Левушкин предупредил о росте цен на топливо

По прогнозу Левушкина, нарушение этой транспортной артерии уже в начале недели может поднять цены на топливо минимум на 2 гривны. На перенастройку логистики рынка понадобится около недели, однако ситуацию также осложняет острая нехватка водителей, способных оперативно обеспечить новые маршруты поставок.

"60% рынка — это Измаил, перекрытие его таким образом уже в понедельник поднимет цены по Западным базисам на 2 грн минимум, создаст дикий дефицит бензовозов и приведет к поэтапным остановкам АЗС, начиная с восточных и южных регионов", — написал Левушкин.

Відео дня

Он предупредил, что только бензовозы способны быстро решить эту проблему, а бензовозы требуют водителей, которых уже очень мало. И если бы сейчас был высокий сезон, то "мы бы быстро вспомнили, что такое топливный кризис в его расцвете".

"Верим в лучшее, но поднять уровень бронирования для водителей с АДР и международников хотя бы до 75% просто критически необходимо", — резюмировал Левушкин.

В то же время вице-премьер Алексей Кулеба заявил, что Украина и Молдова готовят объездные маршруты после удара РФ по мосту в районе Маяков. Сейчас все пассажирские, грузовые и транзитные потоки перенаправляются с учетом безопасности и пропускной способности дорог. Параллельно продолжается координация с Молдовой для стабильной работы логистики юга Украины.

Если мост в Маяках будет полностью разрушен, добраться из Измаила в остальную часть Одесской области можно будет только через Румынию.

С 18 декабря движение на трассе Одесса-Рени в районе села Маяки было перекрыто из-за постоянных обстрелов транспортной инфраструктуры, в частности, моста через Днестр. На пограничных пунктах возник транспортный коллапс.

Между тем стало известно, что когда россияне атаковали мост в Маяках, они убили мать троих детей, которая возвращалась в Одессу на машине.