Прикрыла собой дочь: стало известно имя женщины, которую убили россияне на мосту в селе Маяки

43-летняя Инна Влаева была в авто с тремя детьми. За рулем была ее 20-летняя дочь. Российский "Шахед" ударил в авто с пассажирской стороны, Инна получила тяжелые ранения и умерла в больнице.

В Одесской области российский "Шахед" убил 43-летнюю маму троих детей Инну Влаеву. Семья ехала в машине по мосту через Днестр, возвращаясь в Одессу, сообщает "Суспільне".

Ужасная трагедия произошла 18 декабря в районе села Маяки Одесской области. Российский беспилотник ударил прямо по мосту, по которому на машине ехала семья: 43-летняя мама Инна Влаева и трое ее детей.

Инна Влаева, убитая россиянами Фото: Соцсети

За рулем находилась 20-летняя старшая дочь Влада, а Инна сидела рядом. Сзади сидели 16-летний Павел и самая младшая — пятилетняя дочь. Инна получила серьезные ранения, поскольку взрыв произошел с ее стороны. Фактически она прикрыла собой дочь.

Инна Влаева умерла в больнице. Детей также госпитализировали с ранениями и острой реакцией на стресс.

Женщина — родом из Одессы. Она с детьми была в селе Камчик Саратской громады, откуда родом ее муж. Семья приезжала к бабушке, потому что в Одессе уже несколько дней не было света из-за российских обстрелов.

"Им сообщили, что в их районе уже дали свет. Поэтому Инна с детьми собрались съездить туда и посмотреть, что там происходит. Они как раз через мост направлялись домой в Одессу", — рассказала местная жительница OBOZ.UA.

В селе рассказывают, что семья была очень общительной и трудолюбивой. Инну все любили.

"Очень умная, способная, порядочная женщина, хорошая мама и жена. Старшая дочь уже взрослая, среднему сыну 16 лет, а вот младшему ребенку всего пять. Для них потеря мамы — огромная трагедия, да и для всех это горе", — рассказала собеседница.

Для детей Инны Влаевой, которые были с женщиной в авто во время удара, открыли благотворительный сбор, сообщила мать одноклассника раненого подростка Ольга Каракасиди.

Мост в селе Маяки Фото: Соцсети

По факту атаки Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по статье о военных преступлениях.

Сейчас участок дороги на трассе Одесса — Рени перекрыт, также закрыт мост и движение к пунктам пропуска с соседней Молдовой.

Удары ВС РФ по мосту в Маяках Одесской области спровоцировали транспортный коллапс. На пограничных пунктах возникли огромные очереди, а грузовой и пассажирский транспорт перенаправляют другими маршрутами.

Также из-за масштабных обстрелов Одесской области возможны задержки с доставкой посылок.