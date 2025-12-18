Россияне атаковали гражданское авто в Одесской области: мать погибла, трое детей ранены

Российский беспилотник атаковал гражданское авто на мосту в Одесском районе. Женщина, которая была за рулем, получила тяжелые травмы и умерла в машине скорой помощи.

Об убийстве женщины россиянами рассказал председатель Одесской ОГА Олег Кипер. По его словам, российский дрон попал в гражданский автомобиль, который двигался по мосту.

"В машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и, к сожалению, скончалась в карете скорой помощи. Ее трое детей доставлены в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс... Это еще одно циничное военное преступление России — удар по мирным людям", — сообщил Кипер.

Он выразил соболезнования семье погибшей и обратился к водителям, попросив воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле села Маяки, ведь враг уже трижды атаковал этот участок.

Олег Кипер также сообщил, что на трассе Одесса — Рени было временно остановлено движение транспорта в обоих направлениях.

"О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Просим, по возможности, воздержаться от движения по этому участку дороги", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты в ночь на 18 декабря осуществили массированную дроновую атаку на Черкассы. Оккупанты целились по критической инфраструктуре. Часть Черкасс была обесточена.

А 17 декабря россияне запустили ударные беспилотники по Одесской области, атаковав Южное в Одесском районе. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.