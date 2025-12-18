Росіяни атакували цивільне авто на Одещині: мати загинула, троє дітей поранені

Російський безпілотник атакував цивільне авто на мосту в Одеському районі. Жінка, яка була за кермом, зазнала тяжких травм і померла у машині швидкої допомоги.

Про вбивство жінки росіянами розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, російський дрон влучив у цивільне автомобіль, який рухався мостом.

"У машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги. Її троє дітей доправлені в лікарню з тілесними ушкодженнями та гострою реакцію на стрес… Це ще один цинічний воєнний злочин Росії — удар по мирних людях", — повідомив Кіпер.

Він висловив співчуття родині загиблої та звернувся до водіїв, попросивши утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля села Маяки, адже ворог вже тричі атакував цю ділянку.

Олег Кіпер також повідомив, що на трасі Одеса — Рені був тимчасово зупинений рух транспорту в обох напрямках.

"Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Просимо, за можливості, утриматися від руху цією ділянкою дороги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти в ніч на 18 грудня здійснили масовану дронову атаку на Черкаси. Окупанти цілили по критичній інфраструктурі. Частина Черкас була знеструмлена.

А 17 грудня росіяни запустили ударні безпілотники по Одеській області, атакувавши Південне в Одеському районі. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура.