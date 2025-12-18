Нічна атака на Черкаси: є постраждалі, у місті був частковий блекаут (фото)

Російські окупанти в ніч на 18 грудня здійснили масовану дронову атаку на Черкаси. Окупанти цілили по критичній інфраструктурі.

Внаслідок атаки відомо про постраждалих. Також частина Черкас була знеструмлена. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

Відомо про шістьох постраждалих — жоден з них не перебуває у тяжкому стані.

"Унаслідок падіння БпЛА на декількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру: щонайменше півтора десятка приватних будинків. Там побиті вікна й дахи, були пожежі. Також повибивало вікна у спорткомплексі. Є понівечені автомобілі", — зазначив Табурець.

У Черкаській прокуратурі в коментарі "Суспільному" повідомили, що сталося влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Також були пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди та автомобілі

Атака на Черкаси тривала з вечора 17 грудня.

Атака 18 грудня — що відомо

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом по території України було випущено 82 ударних безпілотника типу Shahed, Гербера та інші, приблизно 50 з них — "Шахеди".

За попередніми даними, протиповітряною обороною було збито або подавлено 63 ворожих БпЛА.

Загалом зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Нагадаємо, що 17 грудня росіяни запустили ударні безпілотники по Одеській області, атакувавши Південне в Одеському районі. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Раніше боєць протиповітряної оборони Денис "Пудж" в інтерв'ю Фокусу зазначив, російська армія свідомо змінює конструкцію "Шахедів" для максимального ураження людей. За його словами, нині ці безпілотники дедалі частіше оснащують додатковими осколковими елементами, що значно підвищують радіус ураження.