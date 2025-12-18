Росіяни атакували Одеський район: пошкоджені освітній заклад та багатоповерхівка, є постраждалі (фото, відео)

Увечері 17 грудня росіяни запустили ударні безпілотники по Одеській області, атакувавши Південне в Одеському районі. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, відомо про постраждалих внаслідок обстрілу.

Російські дрони пошкодили освітній заклад та дев'ятиповерховий житловий будинок під час атаки. Про це розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"В Одеському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено скління у дев’ятиповерховому житловому будинку та освітньому закладі", — повідомив посадовець.

За його словами, внаслідок обстрілу пожежі не було зафіксовано.

Згодом Олег Кіпер уточнив, що відомо про щонайменше сімох постраждалих внаслідок атаки російських дронів на регіон. З-поміж них одна людина опинилася у стані середньої важкості, ще шістьом — медики надали допомогу на місці.

Відео дня

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що під ударом опинилося Південне Одеського району. За даними очевидців, пошкоджений через атаку освітній заклад — це місцева школа.

Також, як пишуть місцеві медіа, пошкоджена багатоповерхівка — гуртожиток. У мережі показали кадри наслідків обстрілу: на фотографії видно руйнування в одній із квартир будівлі.

Соцмережі | у Південному через атаку дронів постраждав гуртожиток

Дані щодо наслідків атаки на Одеський район уточнюються.

Нагадаємо, увечері 17 грудня росіяни запустили "Шахеди" по Україні: вибухи пролунали у низці міст, почалися пожежі та перебої зі світлом.

Також 17 грудня Олег Кіпер повідомив, що в Одеській області оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня: люди опинилися без світла на понад 3 доби.