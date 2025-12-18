Россияне атаковали Одесский район: повреждены образовательное учреждение и многоэтажка, есть пострадавшие (фото, видео)
Вечером 17 декабря россияне запустили ударные беспилотники по Одесской области, атаковав Южное в Одесском районе. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура, известно о пострадавших в результате обстрела.
Российские дроны повредили образовательное учреждение и девятиэтажный жилой дом во время атаки. Об этом рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"В Одесском районе в результате атаки вражеских БпЛА повреждено остекление в девятиэтажном жилом доме и образовательном учреждении", — сообщил чиновник.
По его словам, в результате обстрела пожара не было зафиксировано.
Впоследствии Олег Кипер уточнил, что известно о по меньшей мере семи пострадавших в результате атаки российских дронов на регион. Среди них один человек оказался в состоянии средней тяжести, еще шестерым — медики оказали помощь на месте.
В местных Telegram-каналах пишут, что под ударом оказалось Южное Одесского района. По данным очевидцев, поврежденное из-за атаки образовательное учреждение — это местная школа.
Также, как пишут местные медиа, повреждена многоэтажка — общежитие. В сети показали кадры последствий обстрела: на фотографии видны разрушения в одной из квартир здания.
Данные о последствиях атаки на Одесский район уточняются.
Напомним, вечером 17 декабря россияне запустили "Шахеды" по Украине: взрывы прогремели в ряде городов, начались пожары и перебои со светом.
Также 17 декабря Олег Кипер сообщил, что в Одесской области объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня: люди оказались без света более чем на 3 суток.