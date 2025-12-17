В Одесской области объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня: люди без света более 3 суток

После российской атаки на энергообъекты Одесской области более 50 тысяч жителей региона остались без света более чем на 3 суток. Из-за этого чрезвычайная ситуация в области приобрела статус государственного уровня.

О последствиях массированного обстрела Одессы глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил на своей странице в Facebook 17 декабря. По его словам, решение об объявлении чрезвычайной ситуации государственного уровня было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской ОГА.

"Основанием стали последствия российской атаки по объектам энергетики за последнее время, которые привели к длительному — более 3 суток — нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области", — пояснил Кипер.

По его словам, комиссия отдельным решением поручила начальникам военных администраций, главам общин и правоохранителям в области провести профилактические работы и объяснить предпринимателям необходимость минимально использовать иллюминацию и декоративное освещение, которыми украшаются здания к зимним праздникам, поскольку электроэнергию нужно экономить для населения и критически важных объектов.

Также комиссия решила дополнительно направить средства резервного фонда громадам на пополнение запасов горюче-смазочных материалов для заправки генераторов, которые питают больницы, учебные заведения, "пункти незламності" и другую критическую инфраструктуру.

Последствия обстрелов Одессы и области

Напомним, согласно информации на сайте ДТЭК город Арциз в Одесской области остался без света до 26 декабря. Энергетики проводят сложные аварийные ремонтные работы после масштабного российского обстрела в ночь на 13 декабря. По состоянию на 17 декабря без электроэнергии в области оставались еще 32,9 тысячи семей.

В Министерстве энергетики Украины по состоянию на утро 15 декабря сообщали, что в Одесской области без света оставались более 430 тысяч абонентов.