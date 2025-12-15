Поддержите нас UA
Блэкаут в Одесской области: более 430 тысяч абонентов остаются без света, детали

После обстрелов в Одессе возникли перебои с водоснабжением после обстрелов
В Одессе после обстрелов подвозят населению питьевую и техническую воду | Фото: ГСЧС

После одной из самых массированных российских атак на выходных в Одесской области более 430 тысяч потребителей остаются без электроснабжения. В городе стоят автоцистерны с водой для населения.

О ситуации со светом после обстрелов в Одессе сообщили утром 15 декабря в Министерстве энергетики Украины. В ведомстве рассказали, что враг атаковал объекты распределения на передачи электроэнергии в Одесской области, в частности подстанции НЭК "Укрэнерго", а также инфраструктуру других регионов.

"Временно без электроснабжения оставались потребители Одесской, Николаевской и Херсонской областей. В течение выходных энергетикам удалось восстановить электроснабжение для более 184 тысяч потребителей и объектов критической инфраструктуры в Одессе и области. В то же время без света в регионе остается более 430 тысяч абонентов", — рассказали в Минэнерго.

Відео дня

В Николаевской области вернули свет более 345 тысячам абонентов.

Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в свою очередь рассказал, что по состоянию на 11:10 в Одессе и области были запитаны почти все объекты критической инфраструктуры. За предыдущие сутки электроэнергию вернули для почти 85 тысяч семей, однако из-за сложности разрушений в отдельных районах ремонт требует больше времени. Кипер призвал жителей Одесской области после возвращения электроснабжения в дом включать электроприборы постепенно, чтобы не перегружать сети.

В Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области отметили, что во всех районах города стоят автоцистерны, где одесситы могут набрать воду. На помощь приехали спасатели из разных регионов Украины.

Подвоз воды после обстрела в Одессе
ГСЧС организовали подвоз воды одесситам во время перебоев с водоснабжением
Фото: ГСЧС

Обстрелы Одессы

После ночного российского удара 12 декабря пострадала подстанция в Одесской области, без электроснабжения остались 84 тысячи абонентов. В ДТЭК сообщали, что некоторым жителям Одессы вернут свет только через несколько дней.

Ночью и утром 13 декабря россияне снова нанесли массированный удар по Одесской области и повредили объекты энергетики, без света, воды и тепла осталась часть областного центра.

Издание ВВС 14 декабря писало о том, как Одесса переживает отсутствие света, водоснабжения и отопления. В городе развернуто около 400 пунктов несокрушимости, власти организовали подвоз населению питьевой и технической воды.