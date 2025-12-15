Блэкаут в Одесской области: более 430 тысяч абонентов остаются без света, детали

После одной из самых массированных российских атак на выходных в Одесской области более 430 тысяч потребителей остаются без электроснабжения. В городе стоят автоцистерны с водой для населения.

О ситуации со светом после обстрелов в Одессе сообщили утром 15 декабря в Министерстве энергетики Украины. В ведомстве рассказали, что враг атаковал объекты распределения на передачи электроэнергии в Одесской области, в частности подстанции НЭК "Укрэнерго", а также инфраструктуру других регионов.

"Временно без электроснабжения оставались потребители Одесской, Николаевской и Херсонской областей. В течение выходных энергетикам удалось восстановить электроснабжение для более 184 тысяч потребителей и объектов критической инфраструктуры в Одессе и области. В то же время без света в регионе остается более 430 тысяч абонентов", — рассказали в Минэнерго.

В Николаевской области вернули свет более 345 тысячам абонентов.

Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в свою очередь рассказал, что по состоянию на 11:10 в Одессе и области были запитаны почти все объекты критической инфраструктуры. За предыдущие сутки электроэнергию вернули для почти 85 тысяч семей, однако из-за сложности разрушений в отдельных районах ремонт требует больше времени. Кипер призвал жителей Одесской области после возвращения электроснабжения в дом включать электроприборы постепенно, чтобы не перегружать сети.

В Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области отметили, что во всех районах города стоят автоцистерны, где одесситы могут набрать воду. На помощь приехали спасатели из разных регионов Украины.

ГСЧС организовали подвоз воды одесситам во время перебоев с водоснабжением Фото: ГСЧС

Обстрелы Одессы

После ночного российского удара 12 декабря пострадала подстанция в Одесской области, без электроснабжения остались 84 тысячи абонентов. В ДТЭК сообщали, что некоторым жителям Одессы вернут свет только через несколько дней.

Ночью и утром 13 декабря россияне снова нанесли массированный удар по Одесской области и повредили объекты энергетики, без света, воды и тепла осталась часть областного центра.

Издание ВВС 14 декабря писало о том, как Одесса переживает отсутствие света, водоснабжения и отопления. В городе развернуто около 400 пунктов несокрушимости, власти организовали подвоз населению питьевой и технической воды.