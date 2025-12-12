Ситуация критическая: некоторым жителям Одессы вернут свет только через несколько дней (фото)

После ночного удара ВС РФ по подстанции в Одесской области без электроснабжения остаются 84 тысячи абонентов. Ремонтным работам сильно мешают воздушные тревоги.

Враг нанес значительные разрушения оборудованию, и сейчас энергетики продолжают ремонт в Одесском, Приморском и Пересыпском районах, чтобы вернуть свет в дома и квартиры одесситов, сообщили в региональном отделении ДТЭК. Ситуацию с ремонтами усложняет воздушная тревога, которая звучит почти непрерывно в течение дня.

В комментариях на странице ДТЭК Одесские электросети абоненты пишут о том, что света нет сутками.

"Почему подключили дома рядом, а наш должен 4 суток ждать? Может быть, необходимо давать свет всем по очереди хотя бы по 6-8 часов в день, в особенности домам, где вся жизнедеятельность находится в зависимости от электроэнергии?", "Можно как-нибудь пост написать с улицами, где и когда будет свет? Где аварийные работы сегодня закончатся, где не сегодня, чтобы понимать, как действовать. Дома электроплиты, маленькие дети, которых нужно кормить и прочее… А света нет с 22:30. Дозвонится – еще тот квест", "Света нет с 22:30 11 декабря и по сей день! Заявки отклоняются как "не подтвержденная проблема"!" – жалуются одесситы.

В ночь на 12 декабря в Одессе и области прогремела серия взрывов: россияне атаковали регион "Шахедами". После серии взрывов в городе начались перебои с электроснабжением. ВС РФ целились в энергетический объект ДТЭК Одесские электросети. Это уже 20-я подстанция в 2025 году, которая получила значительные повреждения из-за вражеских обстрелов.

Также под атакой находился объект другой энергокомпании.

После разрешения от военных и спасателей ремонтные бригады приступили к аварийно-восстановительным работам. Энергетики разбирают завалы, оценивают масштабы разрушений, работают над созданием временных ремонтных схем.

