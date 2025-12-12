Одессу атаковали "Шахеды": после серии взрывов вспыхнул пожар и начались перебои со светом (видео)

В ночь на 12 декабря в Одессе и области прогремела серия взрывов: россияне атаковали регион "Шахедами". После серии взрывов в городе начались перебои с электроснабжением.

По данным ДТЭК, свет частично исчез в части Одесского и Пересыпского районов. Фокус собрал все, что известно о ночном обстреле Одессы.

На фоне атаки беспилотников, после взрывов, в местных пабликах информировали о перебоях со светом. Как сообщают энергетики, отключение света в части Одесской области случилось из-за локальной аварии в сети.

"Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что перед этим в Одессе прогремела серия взрывов, сообщило "Суспільне".

Впоследствии корреспонденты "Суспільного" отметили, что в Одессе виден пожар после атаки "Шахедов". Местные паблики также пишут, что, предварительно, из-за российского обстрела пострадали жилые дома в городе, однако официальной информации на момент публикации не поступало.

Как утверждают мониторинговые каналы, в Одессе российские дроны атаковали энергетические объекты.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате ночной атаки на момент публикации не поступали.

Напомним, ночью 11 декабря "Шахеды" атаковали Полтавщину: взрывы прогремели в Кременчуге, в Миргородском районе объявили радиационную опасность.

Также 11 декабря в Сумской ОГА сообщили, что россияне сбросили КАБ на магазин с людьми в области, в результате чего есть жертвы.