Украину атакуют "Шахеды": в воздухе десятки БпЛА, на Полтавщине объявили радиационную опасность

В ночь на 11 декабря россияне запустили по Украине десятки ударных дронов типа "Шахед": тревогу объявили в ряде областей, взрывы прозвучали на Полтавщине, где сообщили о радиационной опасности.

Воздушную тревогу из-за вражеских "Шахедов" этой ночью объявили в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях. Фокус собрал все, что известно о ночном обстреле россиян.

Взрывы из-за атаки дронов прозвучали в частности на Полтавщине, в Кременчуге. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в направлении города.

По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 01:35 часов в воздухе над Украиной было зафиксировано не менее 45 вражеских ударных беспилотников. Больше всего — над Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областями.

Мониторинговые каналы | предупреждения о движении "Шахедов"

По состоянию на 01:39 часов, как предупреждают Воздушные силы, вражеские дроны зафиксированы:

на юге Николаевской области курсом на Одесскую;

на севере Днепропетровской области курсом на Полтавщину и Кировоградщину;

в Кировоградской области курсом на Полтавщину.

Кроме "Шахедов", ночью также была объявлена тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Россияне направили ракеты на город Кременчуг в Полтавской области: корреспондент Фокуса сообщил о взрывах.

На Полтавщине объявили радиационную опасность во время ночной атаки: что известно

Во время ночной атаки в Миргородском районе Полтавской области также предупредили о радиационной опасности, о чем свидетельствуют данные карты воздушных тревог. Однако менее чем через минуту объявили отбой угрозы.

Вероятно, предупреждение о радиационной опасности на Полтавщине дали случайно. Местные власти на момент публикации не комментировали это.

На момент публикации данных о последствиях атаки "Шахедов" и баллистики не поступало. В регионах продолжается воздушная тревога из-за угрозы дронов.

Напомним, в ночь на 10 декабря россияне массированно атаковали Одесскую область "Шахедами": под ударом оказался город Ананьев.

Также 9 декабря в Минэнерго сообщили, что россияне атаковали газовую инфраструктуру Украины, из-за чего зафиксированы разрушения на объектах.