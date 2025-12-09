ВС РФ атаковали газовую инфраструктуру Украины: есть разрушения на объектах

Россия в очередной раз нанесла удар по газовой инфраструктуре, чтобы сорвать отопительный сезон и оставить украинцев без тепла в зимние морозы.

Под утро 9 декабря враг совершил атаку ударными беспилотниками по объектам газовой инфраструктуры, сообщили в Минэнерго.

По словам энергетиков, под ударом оказалось критически важное оборудование, обеспечивающее бесперебойное газоснабжение населения.

"К счастью, среди работников пострадавших нет. В то же время, есть разрушения на объектах", – констатируют в ведомстве.

Спасатели, оперативные службы и специалисты газовой отрасли ликвидируют последствия атаки и готовятся к возобновлению работы поврежденных объектов.

С начала октября российские оккупанты 10 раз массированно атаковали гражданскую газовую инфраструктуру Украины. В последний раз били по ней неделю назад.

Напомним, ВС РФ во время обстрела Харьковской и Полтавской области 3 октября уничтожили около 60% общего объема газодобычи в Украине. В газовую инфраструктуру били 60 российских дронов и 35 ракет, большинство из которых — баллистические. Это была самая крупная атака на энергетику с начала полномасштабного вторжения.

В ночь на 16 октября противник совершил комбинированную атаку на энергетические объекты компании "Нафтогаз", применив беспилотники и ракеты. В результате ударов была временно остановлена работа нескольких газодобывающих объектов в Полтавской области.

8 ноября военные РФ устроили девятую массированную атаку с целью оставить украинцев без тепла в холодные зимние месяцы.

Также сообщалось, Минэнерго планирует усилить импорт газа для отопительного сезона примерно на 30%. Потребности будут зависеть от погодных условий и интенсивности вражеских атак.