Украине может не хватить газа в отопительном сезоне: Минэнерго планирует усилить импорт

Украина ведет переговоры о возможном увеличении объема импорта природного газа примерно на 30%, что эквивалентно около 1,38 миллиарда кубометров.

Вопрос расширения импорта обсуждался 7 октября во время встречи с послами стран "Большой семерки". Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук во время встречи с журналистами, передает издание УНИАН.

"Мы планируем, если нам удастся, увеличить возможности импорта газа до 30%", — отметила министр.

Она уточнила, что сейчас продолжаются переговоры о финансировании закупок "голубого топлива" — как за счет кредитных ресурсов, так и за счет грантов.

При этом Гринчук не назвала точный объем дополнительного газа, который потребуется Украине для прохождения отопительного сезона. Министр подчеркнула, что потребности будут зависеть от погодных условий и интенсивности российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, из-за малых запасов газа накануне отопительного сезона у жителей ряда городов Украины может возникнуть потребность в альтернативных системах отопления, таких как конверторные обогреватели, масляные обогреватели или тепловентиляторы.