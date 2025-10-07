Україні може не вистачити газу в опалювальному сезоні: Міненерго планує посилити імпорт

Україна веде переговори про можливе збільшення обсягу імпорту природного газу приблизно на 30%, що еквівалентно близько 1,38 мільярда кубометрів.

Питання розширення імпорту обговорювалося 7 жовтня під час зустрічі з послами країн "Великої сімки". Про це повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук під час зустрічі з журналістами, передає видання УНІАН.

"Ми плануємо, якщо нам вдасться, збільшити можливості імпорту газу до 30%", — зазначила міністр.

Вона уточнила, що зараз тривають переговори про фінансування закупівель "блакитного палива" — як за рахунок кредитних ресурсів, так і за рахунок грантів.

При цьому Гринчук не назвала точного обсягу додаткового газу, який знадобиться Україні для проходження опалювального сезону. Міністр підкреслила, що потреби залежатимуть від погодних умов та інтенсивності російських атак на енергетичну інфраструктуру.

