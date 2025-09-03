"Зима була жахливою": американець прожив рік на сонячних панелях, і ось що сталося (відео)

Блогер, який повністю покладається на автономну енергетику, поділився досвідом експлуатації потужної сонячної електростанції. Він розповів, з якими труднощами зіткнувся. Загалом своїм рішенням він задоволений, але є гнітючі нюанси.

Related video

Блогер Метт уже 15 місяців використовує свою найпотужнішу сонячну станцію, що складається з 12 панелей загальною потужністю 4800 Вт і акумулятора на 9600 Вт*год. За словами Метта, з точки зору енергопостачання набір виявився "ідеальним" для його потреб, пише The Cool Down.

"Навіть у похмурі дні система потроху заряджала акумулятор або як мінімум компенсувала наше енергоспоживання", — розповів він. Суворим випробуванням для нього стала минула зима, яку Метт назвав "найгіршою за весь час" через сильні шторми та вітри. Однак панелі витримали негоду, і на них не з'явилося мікротріщин, що часто траплялося з їхніми попередніми, дешевшими системами. Це, на його думку, доводить, як важливо інвестувати в якісне обладнання.

Докладний звіт Метта про 15 місяців експлуатації сонячних панелей

Не обійшлося і без інших труднощів. Головне, про що шкодує блогер, — це недостатня ємність акумулятора. В ідеалі, за словами Метта, він хотів би подвоїти її. Крім того, взимку він зіткнувся з проблемою зарядки літієвого акумулятора на морозі — пристрій не може безпечно заряджатися за температури нижче нуля. Тому блогер хоче купити модель із функцією самопідігріву.

Незважаючи на ці нюанси, чоловік загалом задоволений своїм вибором. Його система повністю покриває всі потреби в електриці, даючи свободу і незалежність від центральної електромережі.

Раніше Фокус писав, що сонячні панелі зігнули 10 000 разів, а вони продовжили працювати: як це вдалося. Китайська компанія Renshine Solar представила гнучку перовскітну комірку з ефективністю 27,5% — рекорд для елементів такого класу. Технологія підвищує не тільки продуктивність, а й довговічність сонячних панелей.