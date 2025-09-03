"Зима была ужасной": американец прожил год на солнечных панелях, и вот что произошло (видео)

Блогер, который полностью полагается на автономную энергетику, поделился опытом эксплуатации мощной солнечной электростанции. Он рассказал, с какими трудностями столкнулся. В целом своим решением он доволен, но есть удручающие нюансы.

Блогер Мэтт уже 15 месяцев использует свою самую мощную солнечную станцию, состоящую из 12 панелей общей мощностью 4800 Вт и аккумулятора на 9600 Вт*ч. По словам Мэтта, с точки зрения энергоснабжения набор оказался "идеальным" для его нужд, пишет The Cool Down.

"Даже в пасмурные дни система понемногу заряжала аккумулятор или как минимум компенсировала наше энергопотребление", — рассказал он. Суровым испытанием для него стала прошлая зима, которую Мэтт назвал "худшей за все время" из-за сильных штормов и ветров. Однако панели выдержали непогоду, и на них не появилось микротрещин, что часто случалось с их предыдущими, более дешевыми системами. Это, по его мнению, доказывает, как важно инвестировать в качественное оборудование.

Подробный отчет Мэтта о 15 месяцах эксплуатации солнечных панелей

Не обошлось и без других трудностей. Главное, о чем жалеет блогер, — это недостаточная емкость аккумулятора. В идеале, по словам Мэтта, он хотел бы удвоить ее. Кроме того, зимой он столкнулся с проблемой зарядки литиевого аккумулятора на морозе — устройство не может безопасно заряжаться при температуре ниже нуля. Поэтому блогер хочет купить модель с функцией самоподогрева.

Несмотря на эти нюансы, мужчина в целом удовлетворен своим выбором. Его система полностью покрывает все потребности в электричестве, давая свободу и независимость от центральной электросети.

