Солнечные панели согнули 10 000 раз, а они продолжили работать: как это удалось

Китайская компания Renshine Solar представила гибкую перовскитную ячейку с эффективностью 27,5% — рекорд для элементов данного класса. Технология повышает не только производительность, но и долговечность солнечных панелей.

Разработка уже готова к выходу за рамки лабораторий и коммерческому применению. Ее создатели уже не в первый раз задают передовые стандарты в отрасли солнечной энергетики, пишет PV Magazine.

Инновация заключается в методе динамического контроля кристаллизации. Исследователи научились быстро охлаждать только что нанесенную перовскитную пленку, одновременно подавая в нее специальные добавки. Это исправляет потенциальные дефекты и предотвращает появление трещин, что было основной проблемой при изготовлении гибких панелей.

Результаты тестов выглядят многообещающими. Помимо рекордной эффективности в 27,5% для отдельной ячейки, компания уже создала панель площадью 20 см² и эффективностью 23%. Но главное — улучшенная прочность: после 10 000 циклов сгибания панель сохранила более 97% своей первоначальной эффективности.

Открытие способно преобразить сценарии использования гибких панелей. Легкие и дешевые батареи такого типа можно будет эксплуатировать там, где традиционные стеклянные не подходят: встраивать в фасады зданий (BIPV), интегрировать в мобильные устройства, одежду и даже применять в аэрокосмической отрасли. Renshine Solar уже располагает производственной линией на 150 МВт и строит новый гигаваттный завод, который планируют запустить в 2026 году.

