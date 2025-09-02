Немецкие ученые создали эстетичные солнечные панели в виде пленки с эффективностью 80%

Используя рулонную нанопечатную литографию, в Институте электронно-лучевых и плазменных технологий (FEP) разработали декоративные пленки, позволяющие фотоэлектрическим модулям органично вписываться в фасады зданий.

Related video

Нанопечатная литография (NIL) похожа на штамповку узоров на пленке, но на микроскопическом уровне. Мастер-ролик с мельчайшими структурами вдавливается в жидкое покрытие на движущейся пленке. Электронные лучи делают покрытие твердым, фиксируя узоры. Для придания цвета или создания декоративных эффектов в покрытие можно добавлять пигменты или частицы, пишет interestingengineering.com.

Процесс печати может быть непрерывным, производя пленки шириной до 1250 мм со скоростью десятки метров в минуту. Это обеспечивает крупномасштабное, эффективное и экономичное производство.

В ходе предварительных испытаний новые фотоэлектрические модули визуально неотличимы от обычных металлических фасадных панелей, при этом обеспечивая до 80% эффективности.

Серьезной проблемой является обеспечение прочной адгезии декоративных пленок как к стеклянным фотоэлектрическим модулям, так и к металлическим фасадным элементам. Для решения данной проблемы FEP разработал процесс плазменной обработки, который придает пленке шероховатость, значительно улучшая адгезию для долгосрочного использования.

В связи с тем, что Германия стремится к достижению климатической нейтральности, использование неиспользуемых поверхностей зданий для производства энергии имеет решающее значение. Сочетая эстетику и функциональность, проект Design-PV может ускорить общественное признание таких солнечных панелей в городском дизайне.

На следующем этапе будут протестированы дополнительные цвета, узоры и долговечность в реальных условиях. Результаты будут представлены на конференции Radtech Europe в Варшаве, Польша.

Ранее мы писали, что портативные солнечные панели набирают популярность. Все больше людей по всему миру выбирают жизнь вне традиционной электросети. Полезным для этого инструментом становятся портативные солнечные системы. Они дают свободу и удобство, но есть и трудности — от ограниченной мощности до зависимости от погоды.